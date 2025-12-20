الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توقعات بسقوط أمطار وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة غداً

أبوظبي
20 ديسمبر 2025 17:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ويضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والمد الثاني عند الساعة 03:33، والجزر الأول عند الساعة 20:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:14.
في بحر عمان، يكون الموج متوسطاً إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 09:34 والمد الثاني عند الساعة 23:21، والجزر الأول عند الساعة 16:22 والجزرالثاني عند الساعة 05:18.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                      الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                         21 12 80 40

دبي                              22 15 75 40

الشارقة                         21 13 80 45

عجمان                          20 15 85 50

أم القيوين                       21 12 85 55

رأس الخيمة                    22 14 90 45

الفجيرة                           23 16 70 40

العـين                             22 10 85 35

ليوا                                21 09 85 30

الرويس                           22 10 80 40

السلع                              21 09 85 45

دلـمـا                               20 16 75 50

طنب الكبرى / الصغرى       21 18 70 55

أبو موسى                         21 18 70 55.

المصدر: وام
