علوم الدار

«الفنون» تستقطب الزوار من مختلف الفئات

«ورش الفنون» توفر طبعات الرسومات (وام)
21 ديسمبر 2025 02:01

الظفرة (وام)

شهدت «ورش الفنون» في مهرجان ليوا الدولي المقام حالياً في منطقة الظفرة، استقبال مئات الزوار من الرجال والنساء والأطفال بمختلف الفئات العمرية، وحظيت بإقبال واسع على محتوياتها.
وتوفر «ورش الفنون» في «قرية ليوا» طبعات الرسومات على أشكال البرقع والدلة والنخلة والجمال، لتمكين المشاركين من إبراز مهاراتهم في تشكيل الثقافة الوطنية، بالإضافة إلى الرسم بالقهوة، وهي فعالية جديدة تمت إضافتها كنوع من الفن يناسب الكبار والصغار بمساعدة فنان متخصص. وقالت وردة سعيد منظمة «ورش الفنون» إن الإقبال يتزايد يومياً من الزوار لاستعراض مهاراتهم في مختلف أشكال الرسم، بالفنجان عبر استخدام ألوان «الأكريليك»، والنقش على السراميك، والتلوين بالبخاخ، وعلى الأجسام، وبالفرشاة على المجسم، أو صب الألوان، والرسم على المندوس، والذي يعد الصندوق المخصص للاحتفاظ بالأشياء الثمينة.
وأضافت أن الزوار خصوصاً من الفئات العمرية يحرصون بتشجيع أولياء أمورهم على اختبار مهاراتهم الإبداعية في الرسم بمختلف أنواعه، والاستفسار عن طبيعة المكونات المتوفرة، وطريقة استخدامها، لتطوير تجربتهم الإبداعية في الرسم والتلوين، وتعزيز الشغف بالفنون المختلفة.

