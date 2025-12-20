الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نخبة السائقين يشاركون في منافسات الدراجات

نخبة السائقين يشاركون في منافسات الدراجات
21 ديسمبر 2025 02:01

الظفرة (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان ليوا الدولي، انطلاق منافسات سباق «يو تي في» للدراجات اليوم في تل مرعب، بمشاركة نخبة السائقين من داخل الدولة وخارجها. وأكدت في بيان لها أن السباق يقام ضمن فئتين رئيسيتين، تشمل فئة «يو تي في» المزودة بنظام التيربو، والفئة نفسها من دون تيربو، لتسجيل أفضل توقيت زمني، وفق أنظمة ولوائح فنية معتمدة، تضمن أعلى معايير السلامة والتنافس بين المشاركين. ونوّهت بأن مهرجان ليوا الدولي 2026، يواصل تنظيم سلسلة من المنافسات الرياضية المتنوعة التي تجمع بين رياضات المحركات، والطابع التراثي والسياحي للمنطقة، وسط حضور جماهيري كبير، برعاية رئيسية من جيتور، الراعي الرئيسي لفئة السيارات ضمن المهرجان.

