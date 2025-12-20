قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على جهود الفرق الميدانية

الظفرة (وام)



اطّلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، على جهود الفرق الشرطية الأمنية ميدانياً والتنظيمية المبذولة، لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة للجمهور والمشاركين في مهرجان ليوا الدولي.

كما اطّلع معاليه، خلال الزيارة، على خطة التأمين الشاملة التي تنفّذها شرطة أبوظبي لتأمين فعاليات المهرجان، والتي تشمل تعزيز الانتشار الأمني والمروري في محيط الفعاليات والطرق المؤدية إليها، وتنظيم حركة سير المركبات، وتقديم الخدمات الأمنية والمرورية المتكاملة، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الزوار.

رافق معاليه، خلال جولته، العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من الضباط والمسؤولين، حيث استمع إلى شرح مفصّل حول آلية العمل الميداني، ومستوى التنسيق بين الفرق الشرطية والجهات الشريكة، إضافة إلى الإجراءات الوقائية والتوعوية المطبقة لتعزيز السلامة العامة خلال الفعاليات.

وأشاد معاليه بالتنظيم المتميز للمهرجان وبالجهود التي تبذلها الجهات المنظمة في إبراز الموروث الثقافي والرياضي والتراثي لدولة الإمارات، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على توفير بيئة آمنة ومطمئنة تسهم في إنجاح الفعاليات وتعكس الصورة الحضارية لإمارة أبوظبي.

وثمّن معاليه جهود منتسبي شرطة أبوظبي المشاركين في تأمين المهرجان، مشيداً بمستوى الجاهزية المهنية والتعاون الإيجابي بين مختلف الجهات، وداعياً الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يعزّز سلامتهم ويسهم في استمتاعهم بفعاليات المهرجان.