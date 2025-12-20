«قرية ليوا».. مغامرات بلا حدود

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



تقدّم «قرية ليوا» ضمن فعاليات مهرجان «ليوا الدولي» التي تتواصل إلى 3 يناير المقبل، باقة متكاملة من التجارب الترفيهية التي تجمع بين المغامرة، والألعاب التفاعلية، والأنشطة الإبداعية، إلى جانب العروض الحيّة، في حُلّة جديدة ومساحة أوسع هذا العام، تضم فعاليات مستحدثة تلبي تطلعات الزوّار من مختلف الأعمار والجنسيات.

تواصل «قرية ليوا» بهذا الزخم من الفعاليات، والتجارب العائلية وسط الكثبان الذهبية، ترسيخ مكانتها وجهة ترفيهية متكاملة ضمن «ليوا الدولي»، بحسب ما أكده سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، وقال: يُعد مهرجان «ليوا الدولي» أحد أبرز الوجهات الشتوية المُفضلة في الدولة ومنطقة الخليج العربي، حيث يحتفي بالتراث الإماراتي، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة، والمغامرة، ورياضة السيارات، كما توفّر «قرية ليوا» للزوّار العديد من الأنشطة الترفيهية والعائلية وسط الطبيعة الخلابة في منطقة الظفرة.

وأضاف: «يمنح المهرجان زواره فرصة فريدة لاكتشاف الصحراء، من خلال فعاليات أصيلة ومُلهمة تناسب الجميع، في محيط تل مرعب، أعلى الكثبان الرملية في الدولة». ويواصل «ليوا الدولي» تطوره لتقديم المزيد من التجارب التي تعكس روح التقاليد الحية في منطقة الظفرة.

تُعد «غرفة التحطيم - Smash Room» من أبرز المناطق الجاذبة في «قرية ليوا»، حيث تتكون التجربة من نحو 5 غرف، يشارك في كل منها 4 أشخاص، يختار كل مشارك الأداة التي يرغب باستخدامها لتحطيم الأغراض، في أجواء حماسية تهدف إلى تفريغ الطاقة السلبية، ضمن تجربة آمنة تجمع بين التشويق والمغامرة.

وفي سياق المنافسات التفاعلية، تستقطب فعاليات «رالي آر سي» العائلات والأصدقاء لخوض تحديات ودية تختبر المهارات وسرعة الاستجابة، عبر مجموعة من الألعاب المتنوعة، من بينها تصويب كرة السلة، ورمي الحلقات، إلى جانب الألعاب الكلاسيكية التي تعزّز روح التنافس والمرح.

تستحوذ اللعبة المستحدثة «مغامرة المتاهة» على اهتمام الزوّار، مستلهمة أجواء المسلسل الكوري الشهير «سكواد جيم»، حيث يخوض المشاركون تجربة مشوقة للبحث والاستكشاف داخل متاهة مليئة بالمنعطفات والمفاجآت، تتطلب اتخاذ قرارات سريعة للخروج منها بنجاح.

وتبرز تجربة «جو ووتر كارت» كإحدى المغامرات الفريدة في «قرية ليوا»، إذ صُممت على مساحة خارجية خارج «قرية ليوا»، لتجمع بين سباقات الكارتينج والمغامرة المائية في بيئة آمنة، ويشارك في التجربة 5 متسابقين يرتدون أزياء خاصة مقاومة للمياه، لينطلقوا في سباق مليء بالإثارة والحماس باستخدام مركبات مائية مخصصة.

وتقدّم مغامرة «رالي الصحراء» في «قرية ليوا» تجربة حماسية تجمع بين التحدي والمتعة، حيث يخوض المشاركون سباقات تفاعلية تختبر مهارات القيادة وسرعة الاستجابة في أجواء تنافسية ودّية، وتستقطب المغامرة مختلف أفراد العائلة والأصدقاء، لتمنحهم فرصة خوض سباق مليء بالإثارة، يعزز روح التفاعل والمشاركة، ويضيف جرعة من التشويق إلى أجواء «ليوا الدولي».

وللمرة الأولى، تشارك حديقة حيوانات العين ضمن فعاليات «قرية ليوا» من خلال منطقة «حديقة الحيوانات والفارس الصغير»، التي تتيح للزوّار أجواءً عائلية ممتعة وسط مجموعة من الحيوانات الأليفة، مع إمكانية التقاط الصور التذكارية مع الصقور، وتجربة ركوب حصان البوني للأطفال.



ألعاب كرنفالية

تكتمل أجواء المرح في «قرية ليوا»، في منطقة الألعاب الكرنفالية التي تقدم تجارب ترفيهية عائلية متنوعة، تشمل ألعاب الدوامة، والعجلة الدوارة، وسيارات التصادم، ولعبة التنين، في أجواء مفعمة بالبهجة.



إطلالة بانورامية

توفّر تجربة «الانزلاق الهوائي - سكاي لاين» فرصة التحليق فوق «قرية ليوا» عبر مسارات مخصصة للكبار والصغار، تمنح المشاركين إطلالة بانورامية على أجواء ليوا النابضة بالحياة.