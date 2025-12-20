شرطة دبي تنظم ملتقى الوحيدة المجتمعي اليوم

دبي (الاتحاد)



تحت مظلة وزارة الداخلية، تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة المرقبات، ملتقى الوحيدة المجتمعي، اليوم الأحد في الساعة 5 مساء، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ بهدف تعزيز الوعي الأمني بين الجاليات بشأن خدمات شرطة دبي، وقنوات التواصل معها.

ويعد هذا الملتقى امتداداً لملتقيات عدة ينظمها المجلس بالتعاون مع مراكز الاختصاص في دبي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي الأمني والمروري والجنائي بين الجاليات المختلفة في إمارة دبي، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين.

وسيتضمن الملتقى محاضرات توعية ومسابقات رياضية وفعاليات مجتمعية، بالإضافة إلى مبادرة «صوتك مسموع».