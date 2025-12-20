الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جلسة حوارية للمتقاعدين وكبار المواطنين لتعزيز الأمن المجتمعي

المتحدثون خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
21 ديسمبر 2025 02:01

 دبي (الاتحاد) 

شهد اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، نائب رئيس فريق العمل الحكومي لأندية «ذخر» وقائد المشروع، انطلاق جلسة حوارية توعوية نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع نادي «ذخر»، لتعزيز الأمن المجتمعي، ورفع مستوى الوعي الوقائي.
حضر الجلسة، العميد طارق هلال السويدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات، وعدد من مسؤولي شرطة دبي، وممثلون عن نادي «ذخر»، إلى جانب نخبة من المتقاعدين وكبار المواطنين المهتمين بالشأن الأمني والتوعوي. 
وأكد اللواء الدكتور علي سنجل، أن أندية «ذخر» تُعد إحدى المبادرات الحكومية الرائدة التي تهدف إلى تمكين المتقاعدين وكبار المواطنين. 
وأوضح أن نادي «ذخر» يُعد منصة استراتيجية تعكس التوجهات الحكومية لدولة الإمارات في توفير بيئة حاضنة وآمنة لكبار المواطنين، بما يضمن استدامة عطائهم واستثمار خبراتهم في دعم جهود الوقاية المجتمعية.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تنظم ملتقى الوحيدة المجتمعي اليوم
الهند بطل «الرول بول» العالمية
الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
دبي
شرطة دبي
جلسة حوارية
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
20 ديسمبر 2025
علما روسيا وأميركا
الأخبار العالمية
روسيا وأميركا تجريان مباحثات "بناءة" في ميامي
اليوم 08:57
مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
الرياضة
مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
اليوم 08:56
يوفنتوس يقتحم سباق المنافسة على لقب «الكالشيو»
الرياضة
يوفنتوس يقتحم سباق المنافسة على لقب «الكالشيو»
اليوم 08:52
سان جيرمان يرفض المعاناة في كأس فرنسا
الرياضة
سان جيرمان يرفض المعاناة في كأس فرنسا
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©