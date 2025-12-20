جلسة حوارية للمتقاعدين وكبار المواطنين لتعزيز الأمن المجتمعي

دبي (الاتحاد)



شهد اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، نائب رئيس فريق العمل الحكومي لأندية «ذخر» وقائد المشروع، انطلاق جلسة حوارية توعوية نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع نادي «ذخر»، لتعزيز الأمن المجتمعي، ورفع مستوى الوعي الوقائي.

حضر الجلسة، العميد طارق هلال السويدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات، وعدد من مسؤولي شرطة دبي، وممثلون عن نادي «ذخر»، إلى جانب نخبة من المتقاعدين وكبار المواطنين المهتمين بالشأن الأمني والتوعوي.

وأكد اللواء الدكتور علي سنجل، أن أندية «ذخر» تُعد إحدى المبادرات الحكومية الرائدة التي تهدف إلى تمكين المتقاعدين وكبار المواطنين.

وأوضح أن نادي «ذخر» يُعد منصة استراتيجية تعكس التوجهات الحكومية لدولة الإمارات في توفير بيئة حاضنة وآمنة لكبار المواطنين، بما يضمن استدامة عطائهم واستثمار خبراتهم في دعم جهود الوقاية المجتمعية.