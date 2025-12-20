«ربع قرن» يطلق النسخة الأولى من موسمه للمهارات الحياتية

الشارقة (الاتحاد)



أطلق مركز ربع قرن للمهارات الحياتية، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، النسخة الأولى من موسمه للمهارات الحياتية، الذي يستهدف منتسبي ناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً، وذلك في بيئة محفزة وآمنة تعكس عمق التجربة، والنهج الاستراتيجي الراسخ للمركز، والذي يحمل في جوهره أن بناء الإنسان يبدأ بتمكينه بالمهارات.





ويجسّد الموسم حرص مركز ربع قرن للمهارات الحياتية على تقديم تجربة تعليمية متفرِّدة تتجاوز حدود التدريب التقليدي، وتُشكّل مزيجاً بين التعلّم التطبيقي، والأنشطة الميدانية، بما يتيح للمنتسبين خوض تجارب واقعية تُنمّي لديهم المهارات الشخصية والمهنية، وتعزّز مهارات البقاء، وترسّخ فيهم قيم الاعتماد على الذات، والعمل الجماعي، والقيادة الواعية، في بيئة إبداعية. وتضمّن الموسم في مرحلته الأولى المُخصصة للناشئة، مجموعة من البرامج النوعية والأنشطة التفاعلية التي امتدت لأربعة أيام متتالية، وصُممت بعناية وفق منهجية احترافية تتوافق مع تطلعات المنتسبين، تدرّجت من أنشطة كسر الحاجز النفسي، مروراً ببرامج التدريب القيادي والمهني وورش عملية إبداعية في التوصيلات الكهربائية وميكانيكا السيارات والزراعة، وصولاً إلى برامج ميدانية تعزّز الشجاعة، وتحفّز التفكير الإبداعي، وتعمّق مفهوم التعلم بالتجربة.

وكان الناشئة على موعد مع خريجي مؤسسة ربع قرن الملهمين أصحاب التجارب الثرية في لقاءات تفاعلية شاركوا خلالها قصص نجاحاتهم ومسيرتهم، مما أتاح للناشئة الفرصة في اكتشاف الذات وعزّزت ارتباطهم بنماذج نجاح واقعية، ومنحتهم فرصة خوض تجربة متكاملة من الفكرة إلى الإنجاز، وختاماً بأنشطة المغامرات الصحراوية والمسير الميداني وتحديات البحث عن الكنز، إلى جانب أمسيات تفاعلية تعمّق روح الانتماء والمواطنة الإيجابية.

أما منتسبات سجايا فتيات الشارقة فسيخضن تجربتهن الخاصة في المرحلة الثانية للموسم خلال الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر 2025، عبر برنامج متكامل يجمع بين الطهي، والخياطة، والزراعة، إلى جانب الإسعافات الأولية ومهارات البقاء، والأنشطة البدنية الصباحية، ولقاءات ملهمة، ومسير صحراوي تفاعلي يعزّز ثقتهن بأنفسهن، ويمكّنهن من مهارات اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق.

حصيلة التجربة

يشهد الموسم في ختامه معرضاً لنتاجات المنتسبين، يعكس حصيلة التجربة التدريبية من خلال عروض تنفيذية حية ومشاريع مهنية مصغّرة، تشمل منتجات زراعية، وأطباقاً صحية شهية، وحقائب قماشية، في صورة عملية تُجسّد الانتقال من التعلم إلى التطبيق، ومن التدريب إلى الأثر.

ويؤكد الموسم حرص مركز ربع قرن للمهارات الحياتية، على إعداد أجيال قادرة على التكيف مع تحديات الواقع واستشراف المستقبل، أجيال تمتلك المهارات العملية والقيم الإنسانية التي تشكّل أساساً راسخاً لمستقبلهم الشخصي والمهني.