الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استئصال ورم بالمعدة لمواطنة في «برجيل الطبيّة» بأبوظبي

خلال عملية استئصال الورم (من المصدر)
21 ديسمبر 2025 02:02

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تمكّن فريق طبي جراحي متعدّد التخصّصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، من إجراء عملية جراحية معقّدة باستخدام الجراحة الروبوتية لاستئصال ورم متقدم في المعدة لمريضة مواطنة تبلغ من العمر 40 عاماً.
كانت المريضة قد جاءت إلى مدينة برجيل الطبية، وهي تعاني من آلام حادة في المعدة، وبعد إجراء المنظار التشخيصي والفحوص اللازمة، تم اكتشاف وجود ورم متقدم في المعدة، مع انتشار خلايا سرطانية إلى الغشاء الصفاقي خارج الجهاز الهضمي.
وقال الدكتور محمد عديلة استشاري جراحة الأورام واستشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مدينة برجيل الطبية: «لقد كان الورم في مرحلة متقدمة، ومع ذلك أظهرت المريضة استجابة رائعة للعلاج الكيميائي الذكي والموجه، حيث تم اعتماد استخدام العلاج الكيماوي بالحرارة، وشجعتنا النتائج الإيجابية واستجابة الورم لهذا العلاج على المضي قدماً في خيار الجراحة، قررنا استخدام الجراحة الروبوتية المدعومة بتقنية HIPEC، وهي تقنية دقيقة ومحدودة الاستخدام، لكنها في حالة المريضة كانت الخيار الأمثل بهدف القضاء على أي خلايا سرطانية متبقية».
وأضاف: «استغرقت العملية نحو 6 ساعات، وتم خلالها استئصال الورم بالكامل دون مضاعفات، فيما غادرت المريضة المستشفى بعد 3 أيام فقط من الجراحة، وهو وقت قياسي في مثل هذه الحالات، استخدام الروبوت ساعدنا على إجراء الجراحة بدقة وتقليل فترة التعافي».
وشدد الدكتور عديلة على أهمية التقييم الدقيق للحالات المتقدمة، حيث هناك إمكانيات لإجراء مثل هذه الجراحات المعقدة بطرق ذكية وآمنة، في المدينة الطبيّة، وهناك فريق متكامل يضم أطباء الجراحة العامة، الأورام، الجهاز الهضمي، الأشعة، والتخدير، ونستخدم تقنيات متقدمة، مثل روبوت دافنشي وتقنيات حديثة لزيادة فرص الشفاء».

توسيع نطاق الابتكار

أخبار ذات صلة
لجنة «يومكس وسيمتكس 2026» تتابع الاستعدادات التنظيمية والفنية
«النقل المتكامل» يوظف الذكاء الاصطناعي للتنبّؤ بالحوادث

لفت الدكتور عديلة إلى أن الجراحة تمثل خطوة رائدة في مجال الجراحات الروبوتية وأن قسم الجراحة العامة سيواصل توسيع نطاق الابتكار الجراحي بأدنى حد من التدخل لتحسين جودة حياة المرضى والمخرجات العلاجية، فيما شكّلت هذه الحالة مزيجاً بين التقنيات المتقدمة والنهج العلاجي السريع، والتدخل المبكر في إنقاذ الحياة والحد من انتشار السرطان، مؤكداً على أهمية التعاون بين الفريق الطبي متعدّد التخصّصات، مشيداً بالنهج الجراحي المتبع في المدينة الطبيّة، والذي يسهم في تقديم التشخيص والعلاج الدقيق للمرضى.
من جانبها، شاركت المريضة تجربتها قائلة: «كانت لحظة صعبة حينما أخبروني أن الورم في مرحلة متقدمة، لكن تعامل الفريق الطبي أعطاني ثقة وأملاً، بعد العلاج الكيماوي بدأت أشعر بتحسن، وبعد العملية شعرت بأن حياتي بدأت من جديد».

مدينة برجيل الطبية
أبوظبي
استئصال ورم
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
20 ديسمبر 2025
مركبة تابعة لشركة "بلو أوريجين"من بينهم المهندسة ميكايلا"ميتشي"
الترفيه
سابقة تاريخية.. أول رحلة لرائد فضاء على كرسي متحرك
اليوم 09:19
علما روسيا وأميركا
الأخبار العالمية
روسيا وأميركا تجريان مباحثات "بناءة" في ميامي
اليوم 08:57
مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
الرياضة
مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
اليوم 08:56
يوفنتوس يقتحم سباق المنافسة على لقب «الكالشيو»
الرياضة
يوفنتوس يقتحم سباق المنافسة على لقب «الكالشيو»
اليوم 08:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©