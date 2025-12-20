استئصال ورم بالمعدة لمواطنة في «برجيل الطبيّة» بأبوظبي

هدى الطنيجي (أبوظبي)



تمكّن فريق طبي جراحي متعدّد التخصّصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، من إجراء عملية جراحية معقّدة باستخدام الجراحة الروبوتية لاستئصال ورم متقدم في المعدة لمريضة مواطنة تبلغ من العمر 40 عاماً.

كانت المريضة قد جاءت إلى مدينة برجيل الطبية، وهي تعاني من آلام حادة في المعدة، وبعد إجراء المنظار التشخيصي والفحوص اللازمة، تم اكتشاف وجود ورم متقدم في المعدة، مع انتشار خلايا سرطانية إلى الغشاء الصفاقي خارج الجهاز الهضمي.

وقال الدكتور محمد عديلة استشاري جراحة الأورام واستشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مدينة برجيل الطبية: «لقد كان الورم في مرحلة متقدمة، ومع ذلك أظهرت المريضة استجابة رائعة للعلاج الكيميائي الذكي والموجه، حيث تم اعتماد استخدام العلاج الكيماوي بالحرارة، وشجعتنا النتائج الإيجابية واستجابة الورم لهذا العلاج على المضي قدماً في خيار الجراحة، قررنا استخدام الجراحة الروبوتية المدعومة بتقنية HIPEC، وهي تقنية دقيقة ومحدودة الاستخدام، لكنها في حالة المريضة كانت الخيار الأمثل بهدف القضاء على أي خلايا سرطانية متبقية».

وأضاف: «استغرقت العملية نحو 6 ساعات، وتم خلالها استئصال الورم بالكامل دون مضاعفات، فيما غادرت المريضة المستشفى بعد 3 أيام فقط من الجراحة، وهو وقت قياسي في مثل هذه الحالات، استخدام الروبوت ساعدنا على إجراء الجراحة بدقة وتقليل فترة التعافي».

وشدد الدكتور عديلة على أهمية التقييم الدقيق للحالات المتقدمة، حيث هناك إمكانيات لإجراء مثل هذه الجراحات المعقدة بطرق ذكية وآمنة، في المدينة الطبيّة، وهناك فريق متكامل يضم أطباء الجراحة العامة، الأورام، الجهاز الهضمي، الأشعة، والتخدير، ونستخدم تقنيات متقدمة، مثل روبوت دافنشي وتقنيات حديثة لزيادة فرص الشفاء».



توسيع نطاق الابتكار

لفت الدكتور عديلة إلى أن الجراحة تمثل خطوة رائدة في مجال الجراحات الروبوتية وأن قسم الجراحة العامة سيواصل توسيع نطاق الابتكار الجراحي بأدنى حد من التدخل لتحسين جودة حياة المرضى والمخرجات العلاجية، فيما شكّلت هذه الحالة مزيجاً بين التقنيات المتقدمة والنهج العلاجي السريع، والتدخل المبكر في إنقاذ الحياة والحد من انتشار السرطان، مؤكداً على أهمية التعاون بين الفريق الطبي متعدّد التخصّصات، مشيداً بالنهج الجراحي المتبع في المدينة الطبيّة، والذي يسهم في تقديم التشخيص والعلاج الدقيق للمرضى.

من جانبها، شاركت المريضة تجربتها قائلة: «كانت لحظة صعبة حينما أخبروني أن الورم في مرحلة متقدمة، لكن تعامل الفريق الطبي أعطاني ثقة وأملاً، بعد العلاج الكيماوي بدأت أشعر بتحسن، وبعد العملية شعرت بأن حياتي بدأت من جديد».