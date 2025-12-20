الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للضمان الاجتماعي» يناقش مركزه المالي وخططه المستقبلية

محمد بن سعود وأعضاء المجلس خلال الاجتماع (من المصدر)
21 ديسمبر 2025 02:02

الشارقة (الاتحاد) 

عقد مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً، في مقره، برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمناقشة الوضع المستقبلي للصندوق، واستعراض الدراسات والتقارير المتعلقة بأدائه المالي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي، وضمان استدامتها في إمارة الشارقة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق: عبدالله إبراهيم الزعابي، ومريم ماجد الشامسي، ووليد إبراهيم الصايغ، وعلي حسين خليفة المزروع، ومحمد عبيد بن راشد الشامسي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل.
وبحث المجلس، خلال الاجتماع، خطط الصندوق وبرامجه التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع كفاءة الإجراءات التشغيلية، إلى جانب الاطلاع على مستجدات أعمال الصندوق وتقرير الإدارة العليا، ومناقشة المركز المالي للصندوق استناداً إلى ما نصّت عليه المادة (13) من القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والتي تجيز الوقوف على المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات، وذلك بحضور بيت خبرة متخصص في الشؤون التأمينية والاستثمارية.
واستعرض الاجتماع، تقرير المركز المالي للصندوق ونتائجه، مع الوقوف على مؤشرات أدائها وأثرها في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعكس التزام الصندوق بنهج مالي متوازن يدعم برامجه التأمينية والخدمية. 
كما ناقش المجلس سبل مواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، في إطار الحرص على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وضمان الأمان الاجتماعي والوظيفي لمواطني الإمارة وأسرهم. 
وأشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، برؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، معرباً عن بالغ تقديره وامتنانه لثقته ورعايته الدائمة ودعمه المتواصل لمنظومة الضمان الاجتماعي، ومؤكداً حرص الصندوق على الاضطلاع بمسؤولياته المحورية، وترجمة تطلعات سموه في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والعيش الكريم للمواطن وأفراد أسرته والأجيال القادمة.

أخبار ذات صلة
«ربع قرن» يطلق النسخة الأولى من موسمه للمهارات الحياتية
السرد العربي المعاصر.. إلى أين؟
محمد بن سعود القاسمي
الشارقة
صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
20 ديسمبر 2025
مركبة تابعة لشركة "بلو أوريجين"من بينهم المهندسة ميكايلا"ميتشي"
الترفيه
سابقة تاريخية.. أول رحلة لرائد فضاء على كرسي متحرك
اليوم 09:19
علما روسيا وأميركا
الأخبار العالمية
روسيا وأميركا تجريان مباحثات "بناءة" في ميامي
اليوم 08:57
مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
الرياضة
مدرب توتنهام يفتح النار على التحكيم
اليوم 08:56
يوفنتوس يقتحم سباق المنافسة على لقب «الكالشيو»
الرياضة
يوفنتوس يقتحم سباق المنافسة على لقب «الكالشيو»
اليوم 08:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©