«الشارقة للضمان الاجتماعي» يناقش مركزه المالي وخططه المستقبلية

الشارقة (الاتحاد)



عقد مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً، في مقره، برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمناقشة الوضع المستقبلي للصندوق، واستعراض الدراسات والتقارير المتعلقة بأدائه المالي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي، وضمان استدامتها في إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق: عبدالله إبراهيم الزعابي، ومريم ماجد الشامسي، ووليد إبراهيم الصايغ، وعلي حسين خليفة المزروع، ومحمد عبيد بن راشد الشامسي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل.

وبحث المجلس، خلال الاجتماع، خطط الصندوق وبرامجه التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع كفاءة الإجراءات التشغيلية، إلى جانب الاطلاع على مستجدات أعمال الصندوق وتقرير الإدارة العليا، ومناقشة المركز المالي للصندوق استناداً إلى ما نصّت عليه المادة (13) من القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والتي تجيز الوقوف على المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات، وذلك بحضور بيت خبرة متخصص في الشؤون التأمينية والاستثمارية.

واستعرض الاجتماع، تقرير المركز المالي للصندوق ونتائجه، مع الوقوف على مؤشرات أدائها وأثرها في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يعكس التزام الصندوق بنهج مالي متوازن يدعم برامجه التأمينية والخدمية.

كما ناقش المجلس سبل مواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، في إطار الحرص على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وضمان الأمان الاجتماعي والوظيفي لمواطني الإمارة وأسرهم.

وأشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، برؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، معرباً عن بالغ تقديره وامتنانه لثقته ورعايته الدائمة ودعمه المتواصل لمنظومة الضمان الاجتماعي، ومؤكداً حرص الصندوق على الاضطلاع بمسؤولياته المحورية، وترجمة تطلعات سموه في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والعيش الكريم للمواطن وأفراد أسرته والأجيال القادمة.