«الموارد البشرية» تفتح باب المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أعلنت وزارة المواد البشرية والتوطين فتح باب المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية، وذلك في إطار المبادرة الرائدة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق، وتمثل نموذجاً مبتكراً يتيح لأفراد المجتمع دوراً مباشراً في تقييم الإجراءات والخدمات الحكومية، من خلال قياس مدى فعاليتها في تقليص البيروقراطية، وتسهيل رحلة المتعاملين.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاركة المجتمعية في برنامج تصفير البيروقراطية في الوزارة، تستهدف 6 فئات، تتضمن جميع أفراد المجتمع والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، على أن يوضح الشخص الراغب في المشاركة الخبرة أو المؤهلات المناسبة التي يمتلكها في هذا المجال. ووفرت الوزارة استبياناً إلكترونياً، تستطلع من خلاله آراء ومقترحات وملاحظات الفئات المستهدفة، بناء على تجاربهم العملية والواقعية اعتماداً على الخدمات المقدمة لهم، حيث سيتم حصر وجمع المقترحات والنظر فيها، وذلك بهدف ابتكار وتطبيق الحلول الكفيلة بدعم تبسيط وتقليص إجراءات الخدمات والارتقاء بتجارب المتعاملين. وانطلاقاً من المرحلة الثانية للبرنامج في عام 2025، تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، على تعزيز تكامل البيانات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات المكررة، والتوسع في الخدمات الاستباقية، بما يعزز من مرونة بيئة العمل، ويدعم تنافسية سوق العمل في الدولة.

وأكدت أن أهمية برنامج تصفير البيروقراطية لا تقف عند إطلاق الخدمات المتميزة والرائدة وإسعاد المتعاملين، بل ترتقي إلى كونها ثقافة تنظيمية شاملة ومنهجية تفكير وتخطيط راسخة لبيئة عمل خالية من البيروقراطية والإجراءات غير الضرورية، تواكب الجهود الحكومية في التحول الشامل، لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء، ومعالجة التحديات العالمية التي تواجه صناع السياسات، وتقديم نماذج عمل مبتكرة وفعّالة للحد من البيروقراطية.

وتبنت وزارة الموارد البشرية والتوطين النهج الحكومي الريادي في جميع مفاصل عمل الوزارة، مستندة إلى بنية رقمية مجهزة، وكفاءة بشرية مدربة، وبيئة عمل محفزة للابتكار، ونجحت بفضل الشراكة المتميزة مع شركائها في تحقيق قفزات نوعية في إطار برنامج تصفير البيروقراطية، وإطلاق نماذج خدمات مبتكرة تلبي متطلبات البرنامج، وتجسد رؤية قيادتنا الرشيدة عبر إحداث تحول جوهري في طريقة تقديم خدمات سوق العمل.

وعملت الوزارة على توسيع مجالات الخدمات الذكية، عبر نقل مركز بيانات الوزارة إلى «فيدنت»، وتعزيز التكامل مع الشركاء في تبادل البيانات، وتمكنت من خفض مدة الإنجاز في العديد من المعاملات، إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب التخفيض إلى 100% في العديد من الخدمات.





13 مليون معاملة

انسجاماً مع برنامج «تصفير البيروقراطية» في مرحلته الثانية، والتحول الرقمي بالخدمات، بما يدعم تنافسية سوق العمل الإماراتي، ويعزز مساهمته في تحقيق رؤية الإمارات 2030، أنجزت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نحو 13 مليون معاملة باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي ومن دون تدخل بشري، وذلك منذ بداية العام وحتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.