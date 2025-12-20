محمد العلي: مراكز الفكر رافعة لترسيخ التضامن الإنساني وتحويله سياسات مستدامة

أبوظبي (الاتحاد)



أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مراكز البحث والفكر تلعب دوراً محورياً في تعميق مفاهيم التضامن الإنساني، وترسيخها بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وبناء المجتمعات المتماسكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يصادف العشرين من ديسمبر من كل عام.

وأوضح الدكتور العلي أن مراكز الفكر تسهم في الانتقال بالتضامن من كونه قيمة أخلاقية إلى منظومة عمل مؤسسية، من خلال الدراسات التحليلية، وقياس الأثر، وتقديم توصيات وسياسات قائمة على المعرفة تدعم صناع القرار في تبني مبادرات طويلة الأمد ذات مردود اجتماعي واقتصادي وبيئي ملموس. وأشار الدكتور العلي إلى أن هذه المراكز تضطلع بدور تكاملي يجمع بين البحث العلمي، والحوار المجتمعي، وبناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، بما يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية المشتركة، ويضمن كفاءة توظيف الموارد واستدامة المبادرات الإنسانية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»: أن مناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني تمثل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على دور المعرفة في توجيه العمل الإنساني نحو الابتكار الاجتماعي، وتحويل التحديات إلى فرص تنموية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤى الدول الطامحة إلى مستقبل أكثر توازناً وعدالة.

واختتم الدكتور العلي تصريحه، بالتأكيد على أن الاستثمار في البحث والفكر هو استثمار في الإنسان، وأن ترسيخ قيم التضامن عبر المعرفة والسياسات المدروسة يسهم في بناء مجتمعات قادرة على الصمود، وتعزيز جودة الحياة، وضمان أثر إنساني مستدام للأجيال القادمة.