«الأرصاد»: «الغزلة» تسجل أعلى كمية أمطار بكمية بلغت 158.7 ملم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

رصد تقرير المركز الوطني للأرصاد كميات الأمطار التي هطلت على الدولة خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري، وكانت كالتالي:

أعلى كمية أمطار شهدتها الدولة خلال الحالة في محطة «الغزلة» والتي بلغت 158.7 ملم، ثم «جبل جيس» بكمية بلغت 154.4 ملم، و«جبل الرحبة» بكمية بلغت 148.3 ملم، و«ميناء صقر» بإجمالي 148.1 ملم. وسجل «جبل مبرح» كمية بلغت 81.9 ملم، و«رأس الخيمة» كمية بلغت 76.5 ملم.

وبحسب التقرير، هطلت مطار غزيرة مع حبات برد، في أبوظبي، شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه الرويس، السلع، المرفأ. وفي إمارة الشارقة، هطلت على الحمرية، وبأم القيوين على المدينة الصناعية، شارع الشيخ محمد بن زايد، وفي رأس الخيمة على الرمس ضاية، خور خوير، المعيريض، شمل، شعم، غليلة، وادي حقيل، وبالفجيرة على العقة، وشرم، وضدنا.

كما رصد التقرير مناطق هطول الأمطار الغزيرة، حيث هطلت في أبوظبي على السلامات بالعين، وجزيرة الجبيل، الخالدية، حبشان، أم ليله في منطقة الظفرة.

وهطلت في دبي على ميناء جبل على القوز، الوصل، زعبيل، جزيرة النخلة، بحيرات القدرة، سيح الدحل، ديرة، أم سقيم.

وفي الشارقة، شملت شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه فلى، وشاح، البطائح، حمدة، الشارقة، نزوى، الفاية، الثميد، أم فنين، سهيلة.

وفي عجمان، شملت الروضة، حليو، مشيرف، وبأم القيوين جزيرة السينية، وفي رأس الخيمة على كل من سيح البريرات، الدقداقة، الظيت، الطير، الفلين، الغب، المعمورة، البريرات، وادي شعم، الجير، خت، الرفاعة، الجزيرة الحمرا، وفي الفجيرة على الفقيت، ثوبان، القرية، السودة، الطير، أذن، السويقات، القصيدات، الصور، النخيل، سكمكم.

وفيما يتعلق بمناطق هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، رصد التقرير المناطق، بحسب كل إمارة. ففي أبوظبي، شملت مناطق الهطول سيح شعيب، يو النظرة، جزيرة جنانه، السلع، جزيرة الحديريات، جزيرة رمحان، غنتوت، عصب الختم، الشامخة، الفلاح، النوف، مدينة خليفة أ، مدينة شخبوط مصفح.

وكلا من النباغ، الهيلي، الطوية، مزيد، ناهل العامرية، الظاهر، العشوش، بالعين. وفي دبي، على ند الشبا، نخلة جميرا، سيح الدحل. وفي الشارقة، هطلت على الدراري، الزاهية، الزبير، الصجعة، ضاحية الرحمانية، الجليل، حي السديرة، المدينة الجامعية، شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة.

وفي عجمان، هطلت على مصفوت، الحميدية، وبأم القيوين هطلت على السلمة الرأس، الراعفة، بياتة، الحييرة مشرع العذيب.

وفي الفجيرة، هطلت على الغزيمري، يبسة، قدفع، السودة، الحيل، وادي سهم، رول دبا، البدية. كما تم رصد مناطق هطول الأمطار المتوسطة، والخفيفة إلى متوسطة، والخفيفة.