علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة: قيادتنا حريصة على متابعة شؤون المواطنين

محمد بن سعود في صورة جماعية مع الأهالي خلال الجولة (وام)
21 ديسمبر 2025 02:02

رأس الخيمة (وام)

تفقد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، منطقتي واديي كوب والعيم في إطار جولات سموه لمتابعة أوضاع الأهالي، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم. والتقى سموه، خلال الجولة أهالي المناطق، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، واطمأن على أحوالهم، مستمعاً إلى احتياجاتهم في مختلف المجالات الخدمية والتنموية. وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة حرص القيادة الرشيدة على متابعة شؤون المواطنين بشكل مباشر، والعمل على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الإمارة.
رافق سموه الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

