حصاد الإمارات 2025.. مبادرات تطويرية وتحديثات شاملة تعيد رسم مستقبل التعليم

شهد قطاع التعليم في دولة الإمارات خلال عام 2025 سلسلة واسعة من الخطوات التطويرية شملت تحديث المناهج والتركيز على تقنيات المستقبل، إلى جانب تطوير منظومة التعليم العالي والابتعاث.

وتميز العام 2025 بإطلاق مبادرات تُعنى بالمواهب وتحفز البحث العلمي، مثل "مؤسسة زايد للتعليم" التي تهدف إلى دعم 100 ألف موهبة شابة بحلول 2035 وتأهيلهم لقيادة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عالمياً، واستحداث مادة الذكاء الاصطناعي كمقرر دراسي من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر لتكون الإمارات من أوائل دول العالم التي تُدرِج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم المدرسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحديث المسارات التعليمية لطلبة الحلقة الثالثة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، بحيث يتيح المسار المتقدم للطلبة متابعة دراستهم في تخصصات الهندسة والطب والصيدلة والعلوم، بينما يتيح المسار العام التخصص في العلوم الإنسانية والأدبية وإدارة الأعمال والقانون، والفنون، والعلوم الاجتماعية.

واعتمدت الوزارة دليل ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية في رياض الأطفال بالمدارس الخاصة بما يشمل جميع المناهج التعليمية المعتمدة.

من جانبه، اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير جديدة لدراسة طلبة التعليم العالي خارج الدولة بهدف رفع جاهزيتهم لسوق العمل وتنظيم الابتعاث بما ينسجم مع تطلعات الدولة وقطاعاتها الحيوية.

وأصدر المجلس قرار تعديل سن القبول في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تطبيقه ابتداء من العام الدراسي 2026–2027، حيث سيتم اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من سنة الالتحاق كتاريخ رسمي لاحتساب سن القبول في المدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في شهري أغسطس أو سبتمبر، مع استمرار تطبيق تاريخ 31 مارس للمدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل، وفق النظام المعتمد لديها، على أن يعمل بهذه التواريخ ابتداءً من العام الدراسي 2026–2027 على الطلبة المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول.

بدورها، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي "برنامج إعداد طلبة البعثات" لتأهيل 300 طالب وطالبة من منتسبي برامج البعثات استعداداً لرحلتهم الأكاديمية خارج الدولة.

وشهد العام الدراسي 2025-2026 تحديثات نوعية شملت إلغاء الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية واستبدالها بالتقييم الختامي المدرسي، بحيث تقتصر الاختبارات المركزية على الفصل الأول والثالث.

وتضمنت التحديثات تطبيق المرحلة الثانية من نظام التعلم القائم على المشاريع لجميع طلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، إلى جانب تطوير منظومة الاختبارات الوطنية، وزيادة وقت تدريس اللغة العربية في رياض الأطفال، وتخصيص ساعات يومية لطلبة الحلقة الأولى لترسيخ مهارات اللغة.

وفي الإطار التربوي، أطلقت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، وبالتنسيق مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، البرنامج التطويري "رواد التميز التربوي التنفيذي" لتمكين نخبة من المعلمين الفائزين بالجائزة وتعزيز دورهم في قيادة التغيير التربوي وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما شهد العام 2025 إطلاق مبادرة "بعثات محمد بن راشد الحكومية" التي تشمل حزمة من المبادرات، ويضم أول مشاريعها منحاً دراسية لبرامج الماجستير في الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الدولية والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية هي الجامعة الإماراتية للذكاء الاصطناعي (50 مقعداً)، وجامعة أكسفورد (25 مقعدا)، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (25 مقعدا)، وجامعة نيويورك (40 مقعدا)، وجامعة جورج تاون (60 مقعدا)، بواقع 100 دارس في الاقتصاد و100 في الذكاء الاصطناعي.

وفي أكتوبر الماضي، تم افتتاح فرع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة ضمن خطط الجامعة للتوسع المحلي، إذ ستقدم برامج متخصصة في الدراسات الإسلامية والاجتماعية والعمل الإنساني بما يعزز قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك.