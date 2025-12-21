محمد بن راشد يهنئ البروفيسور بادي هاني لفوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، البروفيسور بادي هاني من لبنان لفوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2025.

وأشاد سموه بالبروفيسور بادي هاني، الذي قدم إسهامات استثنائية في الاقتصاد القياسي وتطوير نماذج تحليل البيانات الاقتصادية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: "نبارك للبروفيسور بادي هاني من لبنان فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد لعام 2025. أستاذٌ متميّز في الاقتصاد في جامعة سيراكيوز، قدّم إسهامات استثنائية في الاقتصاد القياسي وتطوير نماذج تحليل البيانات الاقتصادية. نشر أكثر من 200 بحثٍ علمي، ويُعد كتابه حول تحليل نماذج البيانات الاقتصادية مرجعاً للباحثين حول العالم. مجتمعاتنا العربية بحاجة إلى اقتصاديين محترفين… فالسياسات الفعّالة تُبنى على علمٍ راسخ وبياناتٍ دقيقة… اقتصاد الأمة يُصنع بعقولها، وبإصرار أبنائها على كتابة فصلٍ عربيّ جديد في مسيرة استئناف حضارتنا العربية".

