الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تريندز" يشارك في منتدى "دراسات" السابع بالمنامة

"تريندز" يشارك في منتدى "دراسات" السابع بالمنامة
21 ديسمبر 2025 14:23

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في المنتدى السنوي السابع لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، الذي يُعقد في المنامة يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "مَجْمَع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"، بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

ويناقش المنتدى دور مراكز الفكر في تعزيز التأثير في صنع السياسات وتحويل المخرجات البحثية إلى مساهمات تنفيذية، إلى جانب استعراض أدوات تحليل السياسات المستقبلية، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وبناء قدرات بحثية تدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.

 

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن منتدى "دراسات" السنوي السابع يعد فرصةً لتبادل الخبرات المؤسسية المتقدمة، وبناء الأدوات التحليلية التي تمكن من تحويل المخرجات البحثية إلى إسهامات ملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن المنتدى يركز على قضية بالغة الأهمية، وهي توظيف الأدوات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، في استشراف السيناريوهات وتحليل السياسات.

 

المصدر: وام
تريندز للبحوث والاستشارات
البحرين
المنامة
