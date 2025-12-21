شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي جوزيف ماثيولا موانامفيكا، عضو البرلمان ووزير المالية والشؤون الاقتصادية واللامركزية في جمهورية ملاوي، وذلك في العاصمة أبوظبي.

وتسلّم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، رسالة من فخامة آرثر بيتر موثاريكا، رئيس جمهورية ملاوي، موجّهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة موثاريكا، متمنين لبلاده دوام التقدم والازدهار.

وعبّر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان عن تمنياته لجمهورية ملاوي، حكومةً وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ملاوي، وسبل تنميتها في المجالات المختلفة؛ حيث أكد الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.