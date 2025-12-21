الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة

شخبوط بن نهيان يتسلم رسالة من رئيس ملاوي إلى رئيس الدولة
21 ديسمبر 2025 15:18

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي جوزيف ماثيولا موانامفيكا، عضو البرلمان ووزير المالية والشؤون الاقتصادية واللامركزية في جمهورية ملاوي، وذلك في العاصمة أبوظبي.

 

وتسلّم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، رسالة من فخامة آرثر بيتر موثاريكا، رئيس جمهورية ملاوي، موجّهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

 

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة موثاريكا، متمنين لبلاده دوام التقدم والازدهار.

 

وعبّر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان عن تمنياته لجمهورية ملاوي، حكومةً وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

 

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ملاوي، وسبل تنميتها في المجالات المختلفة؛ حيث أكد الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

 

المصدر: وام
