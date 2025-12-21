الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

يرافقه ولي عهد أبوظبي.. الرئيس الفرنسي يزور متحف زايد الوطني

يرافقه ولي عهد أبوظبي.. الرئيس الفرنسي يزور متحف زايد الوطني
21 ديسمبر 2025 18:01

زار فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، متحف زايد الوطني في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، يرافقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

واطلع فخامة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق على مكونات وأقسام المتحف ومعروضاته وبشكل خاص صالة عرض المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» التي تعكس قيمه الإنسانية ونهجه في ترسيخ مبادئ التعايش وبناء الدولة الحديثة ومد جسور التعاون والتقارب الحضاري مع دول وشعوب العالم.

تشمل مقتنيات متحف زايد الوطني أكثر من 3000 قطعة، تُعرض منها 1500 قطعة مختارة، بالإضافة إلى ست صالات عرض دائمة، من أبرزها صالة «بداياتنا» التي تعرض تسجيلات صوتية وصورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو أرشيفية ومقتنيات شخصية ورسائل تسرد إرث وسيرة حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
إيمانويل ماكرون
متحف زايد الوطني
