الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي إيلون ماسك

حمدان بن محمد يلتقي إيلون ماسك
21 ديسمبر 2025 19:18

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رجل الأعمال إيلون ماسك.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سعيد بلقاء إيلون ماسك في دبي، حيث تبادلنا الرؤى حول قطاع الفضاء، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مسارات التنمية الشاملة ويرتقي بجودة الحياة». 
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «أكدنا خلال اللقاء فخرنا بالشراكات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع قادة الاقتصاد العالمي وصنّاع التغيير، انطلاقاً من إيماننا بأن التعاون هو المحرك الحقيقي للتقدم، وأن المرحلة المقبلة تتطلب شراكةً متكاملةً بين القطاعين الحكومي والخاص».
وأكد سموه «وفي دبي، نعمل لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، عبر منظومة مستقبلية مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤسس لفرص واعدة للأجيال القادمة في الإمارات والعالم».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يلتقي إيلون ماسك
قمة المليار متابع تعلن قائمة أفضل 12 مشاركة في جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
إيلون ماسك
الفضاء
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
علوم الدار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
اليوم 19:35
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
الأخبار العالمية
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
اليوم 21:56
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
الرياضة
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
اليوم 21:53
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
اليوم 21:51
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
الرياضة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
اليوم 21:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©