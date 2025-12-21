حمدان بن محمد يلتقي إيلون ماسك

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رجل الأعمال إيلون ماسك.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سعيد بلقاء إيلون ماسك في دبي، حيث تبادلنا الرؤى حول قطاع الفضاء، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مسارات التنمية الشاملة ويرتقي بجودة الحياة».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «أكدنا خلال اللقاء فخرنا بالشراكات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع قادة الاقتصاد العالمي وصنّاع التغيير، انطلاقاً من إيماننا بأن التعاون هو المحرك الحقيقي للتقدم، وأن المرحلة المقبلة تتطلب شراكةً متكاملةً بين القطاعين الحكومي والخاص».

وأكد سموه «وفي دبي، نعمل لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، عبر منظومة مستقبلية مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤسس لفرص واعدة للأجيال القادمة في الإمارات والعالم».

