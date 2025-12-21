ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية

وجه فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، جزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على حفاوة الاستقبال.

وفي منشور على منصة «إكس»، قال ماكرون، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أشكركم جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف ماكرون «فلنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، لما فيه خير بلدينا واستقرار منطقة الشرق الأوسط».

