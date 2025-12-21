الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية

ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
21 ديسمبر 2025 19:35

وجه فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، جزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على حفاوة الاستقبال.
وفي منشور على منصة «إكس»، قال ماكرون، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أشكركم جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف ماكرون «فلنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، لما فيه خير بلدينا واستقرار منطقة الشرق الأوسط».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يلتقي إيلون ماسك
يرافقه ولي عهد أبوظبي.. الرئيس الفرنسي يزور متحف زايد الوطني

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
إيمانويل ماكرون
زيارة عمل
آخر الأخبار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
علوم الدار
ماكرون لرئيس الدولة: لنواصل معاً تعزيز شراكتنا الاستراتيجية
اليوم 19:35
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
الأخبار العالمية
مسؤولان: أميركا تعترض سفينة أخرى قرب فنزويلا
اليوم 21:56
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
الرياضة
برشلونة يُعيد الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد
اليوم 21:53
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
المجلس الاستشاري لـ «شراع» يستعرض مستجدات تنفيذ «رؤية 2030»
اليوم 21:51
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
الرياضة
الجزيرة يتألق أمام الظفرة بـ «رباعية»
اليوم 21:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©