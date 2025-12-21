الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

67 متسابقاً يخوضون «الاستعراض الرملي»

67 متسابقاً يخوضون «الاستعراض الرملي»
22 ديسمبر 2025 01:15

الظفرة (الاتحاد)

اختتمت منافسات بطولة الاستعراض الرملي، التي أُقيمت على مدار يومين، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية، بمشاركة 67 متسابقاً من داخل الدولة وخارجها، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، الذي يواصل تقديم باقة متنوعة من البطولات والفعاليات الرياضية.  وشهدت البطولة إقامة ثلاث فئات رئيسية، في فئة 6 سلندر، حقق حمد موسى البلوشي «الإمارات» المركز الأول، وتبعه بدر علي أحمد «السعودية»، وسلطان مبارك الكلباني «الإمارات»، وفهد إبراهيم قاسم «السعودية»، ومحمد راشد النعيمي «الإمارات». وفي فئة الهايلوكس، توّج أحمد بن علي الحمد «السعودية» بالمركز الأول، وتبعه محمد فهيد السبيعي «السعودية»، وخليف عبد الرحمن الخليف «السعودية»، وأحمد عبدالله الرومي «السعودية».
وشهدت فئة 8 سلندر منافسة قوية، تُوج على إثرها سلطان مبارك الكلباني «الإمارات» بالمركز الأول، وتبعه حمد صالح النهيان «السعودية»، وسالم الكتبي «الإمارات»، وأحمد الصمعاني «السعودية»، ومحمد خلفان الشامسي «الإمارات».
ويأتي تنظيم بطولة الاستعراض الرملي ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان، الذي لا يزال متواصلاً، مستقطباً أعدادا كبيرة من المشاركين والجمهور، ومؤكداً مكانته منصة رياضية وترفيهية تجمع بين التحدي والإثارة وأجواء المهرجانات المفتوحة.

أخبار ذات صلة
قرية ليوا.. منصة للاحتفاء بـ «الفنون الشعبية»
763 مستفيداً يشهدون «غراس الشتاء» في دبي
مهرجان ليوا الدولي
الإمارات
ليوا
السعودية
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
اليوم 18:34
نازحون يستقلون عربة بدائية في بلدة طويلة شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
22 ديسمبر 2025
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
22 ديسمبر 2025
فلسطينيون نازحون بجوار منازل مدمرة في مخيم النصيرات بوسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
22 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©