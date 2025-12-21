9200 مستفيد في حملة توعوية للعمال بدبي

دبي (الاتحاد)



اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة توعية ميدانية للعمال في إمارة دبي، والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الثقافة القانونية، والوعي الأمني والرقمي لدى العمال، وزيادة معرفتهم بالسلوكيات السلبية وأهمية مكافحة جرائم الاحتيال، بوصفهم شركاء في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

واستفاد من الحملة التي استهدفت السكنات العمالية، 9200 عاملٍ في خمس مناطق في دبي. وأكدت دلال الشحي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن التوعية تشكّل جزءاً رئيساً من استراتيجية الوزارة وجهودها المستدامة لتعزيز تنافسية وتنظيم سوق العمل، وذلك من خلال الأدوات الرقمية والميدانية والتواصل المباشر، بما يسهم في تطوير وعي العمال ومعرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية.

وقال العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملات التوعية الميدانية الموجهة للعمال تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الوقائي التي تنتهجها شرطة دبي، انسجاماً مع رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ مفاهيم الوقاية المجتمعية.



شراكة

تأتي هذه الشراكة المؤسسية بين الجانبين في إطار الجهود المشتركة لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل، ورفع مستوى الوعي حول أبرز الظواهر والسلوكيات السلبية، والتوعية والحد من الجرائم، وسُبل التواصل مع شرطة دبي والوزارة.