عبدالله المري: الجاهزية الميدانية ركيزة أساسية في العمل الشرطي

دبي (الاتحاد)



تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أكاديمية شرطة دبي، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، للاطلاع على منظومة التدريب والتأهيل، ومستوى الجاهزية الميدانية للطلبة المرشحين والمرشحات، بما يعزّز كفاءة العمل الشرطي، ويرسّخ أعلى معايير الجاهزية والاستعداد.

رافق معاليه خلال التفتيش كلٌّ من اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد ناصر الزري، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، إلى جانب عدد من الضباط.

واطّلع معالي القائد العام، على عروض ميدانية قدمها الطلبة المرشحون والمرشحات، تضمنت تنفيذ سيناريوهات واقعية في مجال عمليات الشرطة، جسّدت مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات، وقدرتهم على التصرف الاحترافي في المواقف الطارئة والأزمات، وفق أفضل الممارسات الشرطية المعتمدة.

وشملت العروض سيناريوهات تحاكي سرعة الاستجابة والسيطرة والدفاع الأمني، والتدرج في استخدام القوة وفق الأطر القانونية والإنسانية، إضافة إلى سيناريو كيفية التعامل مع الشغب، إلى جانب استعراض مهارات متقدمة في عمليات الشرطة، عكست كفاءة التدريب العملي والتكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي. واطّلع معاليه على برامج الأكاديمية من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في القانون والعلوم الشرطية والأمنية، مع تركيز على التخصصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم الأكاديمية أكثر من 19 برنامجاً دراسياً متنوعاً، بواقع 5 برامج دكتوراه، و9 برامج ماجستير، و3 برامج بكالوريوس، وبرنامجين مهنيين.

كما اطّلع على برنامج ماجستير الأمن السيبراني الأول من نوعه إقليمياً في الإطار الشرطي والأمني، حيث تقدم للبرنامج 216 من 11 جنسية مختلفة، وتم قبول 29 شخصاً بعد اجتيازهم الاختبارات والمتطلبات المختلفة، حيث يشكّل البرنامج إضافة نوعية إلى برامجها الأكاديمية في الدراسات العليا، ولتُواكب بذلك التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وسياسات أمن حماية المعلومات والفضاء الإلكتروني.

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول نتائج مبادرة «عضيد» التي تهدف إلى إعداد قوة احتياطية من متدربي شرطة دبي للتعامل مع مختلف الحالات الأمنية بكفاءة واحترافية، حيث بلغ عددهم 727 مرشحاً ومرشحة.



دليل السياسات

اطّلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على دليل السياسات الذي يتضمن 211 سياسة في 12 مجالاً أكاديمياً، حيث تهدف هذه السياسات إلى توحيد الإجراءات وضمان العدالة والشفافية في تطبيق الأنظمة على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وأكد معاليه أن الجاهزية الميدانية تمثّل ركيزة أساسية في العمل الشرطي، لا سيما في التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات، مشيراً إلى أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الشرطية وفق سيناريوهات واقعية ومتطورة، يعزّز من سرعة الاستجابة، ودقة اتخاذ القرار، ويضمن سلامة أفراد المجتمع.

والتقى معاليه بالطلبة المرشحين والمرشحات، حيث أشاد بمستوى أدائهم وانضباطهم وحرصهم على التطور المستمر، مؤكداً أن ما أظهروه من كفاءة يعكس جودة البرامج التدريبية المعتمدة في الأكاديمية، ويترجم ثقة المجتمع المتنامية بجهاز الشرطة وقدرته على حفظ الأمن والاستقرار.

كما شدّد معالي القائد العام على أهمية الاستمرار في تطوير المناهج التدريبية، ومواءمتها مع المستجدات الأمنية والتقنية، وتعزيز ثقافة الاحتراف والجاهزية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يُسهم في إعداد كوادر شرطية قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية، وتحقيق مستهدفات شرطة دبي الاستراتيجية في التميز والريادة.