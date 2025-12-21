الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«مرافقنا رياضية» تعزز نمط الحياة الصحي بأبوظبي

الفعالية شهدت تفاعلاً كبيراً من الشباب (من المصدر)
22 ديسمبر 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن رؤيتها الهادفة إلى بناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط، نظمت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع «مجلس أبوظبي الرياضي» كشريك استراتيجي، فعالية «مرافقنا رياضية» في حديقة ربدان، وذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي، وتشجيع أفراد المجتمع، ولاسيما فئة الشباب، على ممارسة الرياضة والاستفادة من المرافق المجتمعية التي توفرها البلدية في مختلف أنحاء المدينة.
واستهدفت الفعالية نشر ثقافة الحياة الصحية، وترسيخ مفهوم الرياضة كجزء من الروتين اليومي، بما ينسجم مع توجهات أبوظبي نحو الارتقاء بجودة الحياة، وتطوير بيئة حضرية تشجع على النشاط البدني، وتدعم تعزيز الصحة العامة، والرفاه المجتمعي. واشتمل برنامج الفعالية على مجموعة من الأنشطة الرياضية الممتعة، والمناسبة لاهتمامات الشباب، من بينها فعالية المشي التي تهدف إلى تحفيز المشاركين على ممارسة هذا النشاط السهل والمتاح للجميع، إلى جانب تحديات كرة القدم التي أتاحت للشباب فرصة استعراض مهاراتهم في أجواء تنافسية إيجابية، بالإضافة إلى تمارين رياضية متنوعة تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية.
كما أوضحت الدائرة أن الحدائق والمماشي والملاعب المتوافرة في مدينة أبوظبي تمثل بيئة مثالية لممارسة الرياضة بشكل يومي.

تفاعل كبير
شهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الشباب والأسر، حيث أسهمت الأنشطة المتنوعة في تعزيز روح التعاون والتنافس الإيجابي، ووفرت للمشاركين فرصة للتعرف على أهمية ممارسة الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية والجسدية.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
الصحة العامة
جودة الحياة
