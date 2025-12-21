الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

صيانة لأصول التجميل الطبيعي تعزز المشهد الحضري في أبوظبي

جانب من مشاريع الصيانة المنفذة سابقاً (من المصدر)
22 ديسمبر 2025 01:15

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشروع متكامل لصيانة أصول التجميل الطبيعي داخل جزيرة أبوظبي وفي عدد من المناطق الحيوية في البر الرئيسي، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المشهد الجمالي في مختلف مناطق الإمارة.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى المحافظة على كفاءة المكونات الخضراء وتحسين البنية الجمالية للمدينة، بما يضمن بيئة حضرية أكثر استدامة وجاذبية للسكان والزوار.
ويشمل المشروع أعمال صيانة دورية للنباتات والأشجار والمسطحات الخضراء، إلى جانب إزالة النباتات المتهالكة واستبدالها بأنواع جديدة تتناسب مع طبيعة المناخ المحلي، وتدعم تنوع الغطاء النباتي. كما تتضمن الأعمال تطوير شبكات الري الذكية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية، واعتماد حلول صديقة للبيئة تساهم في خفض الاستهلاك، وتعزيز كفاءة التشغيل. وتعمل الفرق الفنية التابعة للبلدية وفق برنامج زمني دقيق يغطي الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والجزر الوسطية والشوارع الرئيسة، مع التركيز على المواقع ذات الكثافة المرورية والحيوية العمرانية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الانطباع البصري العام. كما يجري تنفيذ حملات متوازية للعناية بتربة الزراعة ومعالجة أي ملاحظات ميدانية لضمان استدامة الغطاء النباتي على المدى الطويل.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار التزام البلدية بدعم توجهات أبوظبي نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز جودة الهواء، ورفع مستوى الرفاهية المجتمعية. كما يعكس حرصها على توفير بيئات خضراء آمنة ومهيأة للاستخدام اليومي، تسهم في تحقيق رؤية الإمارة في إنشاء مدن أكثر توازناً وحيوية.

منظومة متواصلة
تؤكد بلدية مدينة أبوظبي أن هذه المشاريع تشكل جزءاً من منظومة عمل متواصلة تشمل التطوير والصيانة والمتابعة اليومية؛ بهدف ضمان جاهزية المرافق العامة والمحافظة على مكتسبات التنمية الحضرية، بما يعزز مكانة أبوظبي مدينة عالمية رائدة تتميز بجمالها الطبيعي وجودة بنيتها التحتية.

