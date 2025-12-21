«رواد التمكين» في جلسة شبابية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)



نظمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، جلسة شبابية بعنوان «رواد التمكين»، استضافت خلالها نخبة من رواد الأعمال الشباب، بهدف إلهام أبناء المؤسسة وتعزيز وعيهم بمسارات ريادة الأعمال، ومنحهم فرصة للتعرف على تجارب حقيقية تركت بصمة واضحة في مجتمع الأعمال المحلي. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الشباب والشابات المنتسبين للمؤسسة، ضمن بيئة حوارية محفزة تشجعهم على اكتشاف إمكاناتهم وبناء مستقبلهم المهني بثقة.

وقالت منى بن هده السويدي - مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: « يعكس تنظيم هذه الجلسة التزام المؤسسة بترجمة رؤية القيادة الحكيمة، في تمكين الإنسان والاستثمار في قدراته، فالشباب هم ركيزة المستقبل، ودعمهم في مسارات التمكين المهني وريادة الأعمال يأتي في صميم عملنا اليومي، نحن نحرص على تهيئة بيئات تعلم حية تساعد أبناءنا على اكتشاف إمكاناتهم وبناء مسارات مهنية مستقلة تعزز من قدرتهم على الاعتماد على الذات. وأضافت: مشاركة النماذج الريادية الشابة اليوم تمثل قوة إلهامية كبيرة لأبنائنا، فهي تعكس واقع التجربة، وتضعهم أمام قصص نجاح حقيقية يمكنهم البناء عليها، وسنواصل في المؤسسة تطوير برامج نوعية وشراكات فاعلة تفتح للأبناء آفاقاً أوسع نحو مستقبل مهني وريادي مزدهر».

كما استضافت الجلسة مجموعة من رواد الأعمال الشباب الذين قدموا تجاربهم الواقعية في إطلاق مشاريعهم، مستعرضين بداياتهم، والتحديات التي مروا بها، والعوامل التي أسهمت في نجاحهم، إضافة إلى الأثر المهني والشخصي الذي أحدثته هذه التجارب في بناء ذواتهم وصقل مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات.

وبهذه المناسبة، قدم رواد الأعمال المشاركون تصريحات مختصرة عن رحلتهم الريادية.

واختُتمت الجلسة بفتح باب النقاش أمام الشباب لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث شهدت تفاعلاً واسعاً يعكس اهتمامهم بالمسار الريادي، ليعقب ذلك تكريم الضيوف المشاركين، ثم الاطلاع على المعرض المصاحب الذي عرض نماذج حيّة من مشاريع شبابية مبتكرة.