الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«رواد التمكين» في جلسة شبابية بالشارقة

مشاركون في الجلسة (من المصدر)
22 ديسمبر 2025 01:15

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، جلسة شبابية بعنوان «رواد التمكين»، استضافت خلالها نخبة من رواد الأعمال الشباب، بهدف إلهام أبناء المؤسسة وتعزيز وعيهم بمسارات ريادة الأعمال، ومنحهم فرصة للتعرف على تجارب حقيقية تركت بصمة واضحة في مجتمع الأعمال المحلي. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الشباب والشابات المنتسبين للمؤسسة، ضمن بيئة حوارية محفزة تشجعهم على اكتشاف إمكاناتهم وبناء مستقبلهم المهني بثقة.
وقالت منى بن هده السويدي - مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: « يعكس تنظيم هذه الجلسة التزام المؤسسة بترجمة رؤية القيادة الحكيمة، في تمكين الإنسان والاستثمار في قدراته، فالشباب هم ركيزة المستقبل، ودعمهم في مسارات التمكين المهني وريادة الأعمال يأتي في صميم عملنا اليومي، نحن نحرص على تهيئة بيئات تعلم حية تساعد أبناءنا على اكتشاف إمكاناتهم وبناء مسارات مهنية مستقلة تعزز من قدرتهم على الاعتماد على الذات. وأضافت: مشاركة النماذج الريادية الشابة اليوم تمثل قوة إلهامية كبيرة لأبنائنا، فهي تعكس واقع التجربة، وتضعهم أمام قصص نجاح حقيقية يمكنهم البناء عليها، وسنواصل في المؤسسة تطوير برامج نوعية وشراكات فاعلة تفتح للأبناء آفاقاً أوسع نحو مستقبل مهني وريادي مزدهر».
كما استضافت الجلسة مجموعة من رواد الأعمال الشباب الذين قدموا تجاربهم الواقعية في إطلاق مشاريعهم، مستعرضين بداياتهم، والتحديات التي مروا بها، والعوامل التي أسهمت في نجاحهم، إضافة إلى الأثر المهني والشخصي الذي أحدثته هذه التجارب في بناء ذواتهم وصقل مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات.
وبهذه المناسبة، قدم رواد الأعمال المشاركون تصريحات مختصرة عن رحلتهم الريادية. 
واختُتمت الجلسة بفتح باب النقاش أمام الشباب لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث شهدت تفاعلاً واسعاً يعكس اهتمامهم بالمسار الريادي، ليعقب ذلك تكريم الضيوف المشاركين، ثم الاطلاع على المعرض المصاحب الذي عرض نماذج حيّة من مشاريع شبابية مبتكرة.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد يفتتح النسخة الـ5 من مهرجان فعاليات الشارقة
ستيفان أراند يفوز ببطولة «جائزة الشارقة الكبرى»
مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
الشارقة
الشباب
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للجمهور
اليوم 18:34
نازحون يستقلون عربة بدائية في بلدة طويلة شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولة دولية لـ«الاتحاد»: نساء وأطفال السودان يواجهون العنف والجوع يومياً
22 ديسمبر 2025
مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: غالبية مستشفيات غزة خارج الخدمة
22 ديسمبر 2025
فلسطينيون نازحون بجوار منازل مدمرة في مخيم النصيرات بوسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تفاهمات واعدة» بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
22 ديسمبر 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية
22 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©