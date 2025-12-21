الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» و«بحر الثقافة» يجددان اتفاقية شراكة

محمد العلي متحدثاً خلال استقبال وفد «بحر الثقافة» برئاسة شيخة بنت محمد بن خالد (من المصدر)
22 ديسمبر 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

جدّد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومؤسسة بحر الثقافة، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، في خطوة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون في القضايا الثقافية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ودعم الدراسات المعمقة ذات الأثر المجتمعي.
جاء ذلك، خلال زيارة وفد من مؤسسة بحر الثقافة إلى مقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أبوظبي، برئاسة الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، نائبة رئيسة مؤسسة بحر الثقافة، حيث اطّلع الوفد على أبرز إنجازات المركز ونماذجه البحثية وبرامجه المعرفية.
ووقّع الاتفاقية عن مركز تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقّعتها عن مؤسسة بحر الثقافة، الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، نائبة رئيسة المؤسسة، الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان.
ورحّب الدكتور محمد عبدالله العلي بتجديد الشراكة، مثمّناً العلاقة الاستراتيجية مع مؤسسة بحر الثقافة، مؤكداً أن الاتفاقية تمثّل إطاراً لتطوير أبحاث ودراسات معمّقة في المجالات الاجتماعية والثقافية والأدبية والفنية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات نوعية، خاصة في الفعاليات الثقافية الكبرى، مثل معارض الكتاب، بما يعزّز التكامل بين العمل البحثي والبعد الثقافي، ويخدم احتياجات المجتمع الإماراتي على المستويين الاجتماعي والثقافي.
واختتم الدكتور العلي بالتأكيد على أهمية الزيارة، معتبراً إياها نقطة انطلاق جديدة لشراكة مؤثرة ومستدامة بين الجانبين.
بدورها، أكدت شيخة الحصان، عضو مجلس إدارة مؤسسة بحر الثقافة، أن تجديد الاتفاقية يعكس استمرارية علاقة ممتدة لسنوات بين الجانبين، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثّل أحد مسارات تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات، ويجسّد مكانة البحث والدراسات الثقافية والاجتماعية ضمن منظومة التنمية الوطنية.
وأوضحت أن مؤسسة بحر الثقافة، برئاسة الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، تحرص على مواءمة برامجها مع الأعوام التي تطلقها القيادة الرشيدة، لافتة إلى أن التعاون المقبل مع مركز تريندز سيتضمن العمل على «عام الأسرة»، من خلال توظيف مفاهيم الآداب والفنون في تلبية احتياجات الأسرة الإماراتية وتعزيز دورها المجتمعي.

أبوظبي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
الإمارات
مؤسسة بحر الثقافة
بحر الثقافة
