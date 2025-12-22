الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«جامعة محمد بن راشد للطب» تُطلق برامج أكاديمية جديدة في التمريض

«جامعة محمد بن راشد للطب» تُطلق برامج أكاديمية جديدة في التمريض
22 ديسمبر 2025 16:19

أطلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في «دبي الصحية»، برامج أكاديمية جديدة في تخصّص التمريض عبر كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير التعليم الطبي. وتم طرح مجموعة من البرامج الأكاديمية المستحدثة والمصمّمة لإعداد فرق تمريضية، تمتلك مهارات متقدمة تُسهم في مواكبة متطلبات قطاع الرعاية الصحية الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وأوضحت الدكتورة حنان السويدي، نائبة المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية، ونائبة مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية أن كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة تعمل على توسيع برامجها الأكاديمية، بما يمكّن الخريجين من المساهمة بفاعلية في مختلف مجالات الرعاية، لتعزيز مسارات تعلم تتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية، وتنسجم مع المتطلبات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي. وتشمل برامج التمريض في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مسارات أكاديمية متكاملة تبدأ من مرحلة البكالوريوس وصولاً إلى التدريب الأكاديمي التخصصي، ويأتي في مقدمتها برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض الذي تم استحداثه مؤخراً، ليشكّل قاعدة أساسية للانطلاق نحو برامج أكثر تقدّماً. وتتيح البرامج الأكاديمية المستحدثة للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس مواصلة دراساتهم العليا عبر التسجيل في برامج الماجستير أو الدبلوم العالي أو الشهادة المهنية العليا في أربعة تخصصات رئيسة تشمل تمريض القلب والأوعية الدموية، وتمريض العناية الحرجة، وتمريض الطوارئ، وتمريض الأطفال، فيما توفّر هذه البرامج منظومة أكاديمية متكاملة لتمكين الفرق التمريضية من بناء خبرات سريرية متقدمة، بما يواكب الاحتياجات التي تتطلبها منظومة الرعاية الصحية. من جهته، أوضح الدكتور نظام النصير، عميد كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة أن البرامج الأكاديمية الموسَّعة في الكلية تقدم مسارات تمكّن الفرق التمريضية من تعزيز مهاراتهم السريرية، من خلال الجمع بين برامج الدراسات العليا التخصصية وأساليب التدريب العملي، بما يضمن جاهزية الخريجين للانخراط في بيئة العمل، وتعزيز مهنة التمريض بوصفها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية. وإلى جانب البرامج المستحدثة في كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة، تواصل كلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تقديم مجموعة من الدرجات الأكاديمية، التي تشمل برنامج البكالوريوس، وهي «دكتور في الطب» لمدة 6 سنوات، و4 سنوات للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية، بالإضافة إلى ماجستير العلوم الطبية الحيوية، ودكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية الحيوية، وماجستير تعليم المهن الصحية، ودبلوم الدراسات العليا في تعليم المهن الصحية. كما تقدّم كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان 5 برامج للدراسات العليا تغطي تخصصات علاج جذور الأسنان، والاستعاضات السنية، وعلوم اللثة، وطب أسنان الأطفال، وتقويم الأسنان. وتوفر «دبي الصحية» لطلبة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية فرصاً للاستفادة من مرافقها البحثية المتقدمة والتدريب العملي في مستشفياتها، بما يعزز التكامل بين التعليم والممارسة السريرية، ويضمن إعداد كوادر صحية مؤهلة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

المصدر: وام
دبي الصحية
التمريض
