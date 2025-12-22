الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

أبوظبي
22 ديسمبر 2025 17:53

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والمد الثاني عند الساعة 04:35، والجزر الأول عند الساعة 07:51 والجزر الثاني عند الساعة 21:35.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 10:56 والمد الثاني عند الساعة 00:24 والجزر الأول عند الساعة 17:35.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                        الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                          24 13 85 35

دبي                               25 15 80 35

الشارقة                           24 13 90 35

عجمان                           24 16 90 50

أم القيوين                         23 12 90 45

رأس الخيمة                      23 14 80 35

الفجيرة                            24 15 80 40

العـين                              24 11 80 35

ليوا                                 25 12 85 35

الرويس                            24 15 75 35

السلع                               23 13 90 50

دلـمـا                               23 18 75 45

طنب الكبرى / الصغرى        22 20 65 45

أبو موسى                          23 20 65 45.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
