الجامعة الأميركية في الشارقة تحتفي بتخريج 419 طالباً وطالبة

احتفلت الجامعة الأميركية في الشارقة بتخريج 419 طالبًا وطالبة في حفل تخريج خريف 2025 في قاعة المدينة الجامعية في المدينة الجامعية بالشارقة بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي "إننا نحتفي اليوم بالإنجازات الأكاديمية لخريجي دفعة خريف 2025 لكن احتفاءنا يتجاوز ذلك ليشمل ما اكتسبوه في رحلتهم من وضوح فكري وروح مثابرة وإحساس عميق بالغاية التي اكتسبوها للوصول إلى هذه المرحلة. فالتعليم بالجامعة الأميركية في الشارقة لا يقتصر على إتقان تخصص أكاديمي بعينه بل يقوم على تنمية القدرة على التفكير المستقل وطرح الأسئلة الصحيحة وعيش الحياة بوعي ومسؤولية. ويملؤني الفخر بأن يحمل خريجونا هذه القيم والقدرات معهم ويسهمون بها في خدمة الشارقة، ودولة الإمارات، والعالم أجمع".

من جانبه، قال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة إن "حفل التخريج يمثل دائمًا إحدى أهم المحطات في مسيرة الجامعة الأميركية في الشارقة لأنه يتيح لنا أن نرى أثر رسالتنا متجسدًا في خريجينا. لقد شهدت الرحلة الدراسية لطلبة دفعة خريف 2025 تغيرات عالمية كبيرة إلا أنهم أثبتوا قدرتهم على التفاعل معها بشغف معرفي وفكري وانضباط وإحساس واضح بالهدف فنحن دائمًا نسعى في الجامعة إلى تخريج أفراد يتمتعون بالتفكير النقدي ويتصرفون بأخلاقية ويدركون مسؤوليتهم في الإسهام بتقدم إمارة الشارقة ودولة الإمارات والعالم أجمع. وأنا على ثقة تامة بأن خريجينا سيحملون هذه القيم معهم في مسيرتهم المهنية وفي مجتمعاتهم وأنهم سيتركون أثرًا إيجابيًا دائمًا في كل مكان يذهبون إليه".

وألقت كلمة الخريجين الطالبة علياء أهلي خريجة العلاقات الدولية تحت شعار "تحديات صنعتنا" تحدثت خلالها عن دور الجامعة الأميركية في الشارقة في تشكيل شخصيتها وشخصيات زملائها عبر تجارب مكثفة وسعت آفاقهم بدءاً من مشاركاتهم في محافل عالمية مثل زيارة قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والمشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 28) وصولًا إلى أدوار قيادية في الحرم الجامعي وما غرسته هذه التجارب فيهم من قدرة على تحويل التحديات إلى فرص والقيادة بنزاهة والنظر إلى التعليم بوصفه مسؤولية لخدمة مجتمعاتهم.

وضمت دفعة خريف 2025 ما مجموعه 419 خريجًا وخريجة من بينهم 87 من طلبة الدراسات العليا و332 من طلبة البكالوريوس واشتملت مجموعة طلبة الدراسات العليا على 9 خريجين من برامج الدكتوراه و78 خريجًا من برامج الماجستير. وتضم الدفعة 219 طالبة و200 طالب من 38 جنسية من بينهم 142 من مواطني دولة الإمارات.