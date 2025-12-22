الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس مجلس الوزراء المصري يؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية

رئيس مجلس الوزراء المصري يؤكد عمق العلاقات المصرية الإماراتية
22 ديسمبر 2025 20:48

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تنسيق مستمر على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبا لدولة الإمارات الشقيقة، مؤكدا اعتزازه بما يربط البلدين من روابط راسخة وتعاون وثيق في شتى المجالات، مشيدا بمتانة العلاقات بين القيادتين السياسيتين وما تشهده من تواصل مستمر وتنسيق دائم على مختلف الأصعدة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء المصري بمستوى التعاون الثنائي القائم بين البلدين، وبالتطور الملحوظ في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، مؤكدا تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز هذا التعاون من خلال إقامة المزيد من الشراكات المثمرة خلال المرحلة المقبلة، كما أعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه وسعادته بوجوده في القاهرة، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات من تطور مستمر يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع القيادتين السياسيتين في البلدين.

المصدر: وام
مصطفى مدبولي
الإمارات
مصر
العلاقات الإماراتية المصرية
