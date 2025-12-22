الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اختتام منافسات حلبة «يو تي في» وسط منافسة قوية

التحدي والإثارة عنوان منافسات حلبة يو تي في (من المصدر)
23 ديسمبر 2025 02:09

دبي (الاتحاد)

اختُتمت منافسات حلبة يو تي في ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وسط مشاركة كبيرة ومستويات تنافسية قوية.
وأسفرت نتائج فئة UTV من دون توربو عن فوز راشد مبارك القمزي بالمركز الأول بزمن 106.420 ثانية، فيما حلّ المتسابق محمد غلزار إبراهيم من الهند في المركز الثاني بزمن 106.990 ثانية، وجاء ثالثاً المتسابق حمد خلفان القمزي بزمن 112.960 ثانية، بعد سباق حافل بالإثارة والندية، وفي فئة UTV توربو، تمكّن المتسابق راشد مبارك القمزي من إحراز المركز الأول بزمن 103.080 ثانية، بينما جاء حمد خلفان القمزي في المركز الثاني بزمن 104.060 ثانية، وحلّ ثالثاً المتسابق محمد غلزار إبراهيم من الهند بزمن 105.350 ثانية، في منافسة قوية شهدت تقارباً في الأزمنة وأداءً مميزاً من المشاركين.
وأكدت منافسات فئتي توربو وبدون توربو النجاح الكبير الذي تحققه بطولات الـUTV ضمن مهرجان ليوا الدولي.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للإعلام» تواكب مهرجان ليوا الدولي بتغطية شاملة
بطولة هدد الحمام تحلق في أجواء «ليوا»
مهرجان ليوا الدولي
ليوا
