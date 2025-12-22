تعزيز الوعي الأمني والمروري في «الوحيدة» بدبي

دبي (الاتحاد)



تحت مظلة وزارة الداخلية، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة المرقبات، ملتقى الوحيدة المجتمعي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف تعزيز الوعي الأمني بين الجاليات بشأن خدمات شرطة دبي، وقنوات التواصل معها.

ويعد هذا الملتقى امتداداً لملتقيات عدة ينظمها المجلس بالتعاون مع مراكز الاختصاص في دبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي الأمني والمروري والجنائي بين الجاليات المختلفة. وشهد انطلاق الملتقى، المقدم ماجد عيسى رضا، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والنقيب حامد خليفة المري، رئيس قسم الشؤون الإدارية، وعدد من الضباط والأفراد وفريق مبادرة «الشرطي جارك» وفريق «على دربك»، وبحضور أكثر من 4700 شخص من أفراد المجتمع. وأكد المقدم ماجد رضا، أن تنظيم الملتقيات المجتمعية يعكس التزام شرطة دبي بنهجها الاستباقي في ترسيخ منظومة الأمن والأمان المستدام.