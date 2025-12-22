الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

16 محامياً جديداً سجلتهم «قضاء أبوظبي»

يوسف العبري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
23 ديسمبر 2025 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، عدداً من القرارات التنظيمية، شملت الموافقة على قيد 16 محامياً مواطناً بجدول المحامين المشتغلين، بعد استيفائهم متطلبات التدريب المتخصّص في أكاديمية أبوظبي القضائية، في خطوة تهدف إلى رفد مهنة المحاماة بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات قانونية وفق أعلى المعايير المهنية.
كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 11 محامياً انتهت عضويتهم لمدة تجاوزت الشهرين، إلى جانب الموافقة على نقل تسجيل أحد المحامين إلى جدول غير المشتغلين، بما ينسجم مع متطلبات ضبط سجلات القيد وتنظيم البيانات بدقة وفاعلية.
وفي إطار مسؤوليتها عن المتابعة المهنية، استعرضت اللجنة شكوى مقدمة ضد أحد المحامين، ودرست تفاصيلها واتخذت بشأنها الإجراءات المناسبة، ما يعكس حرص دائرة القضاء على ضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة وحماية حقوق المتقاضين أمام محاكم أبوظبي.

قرارات ملائمة

بحثت اللجنة 4 طلبات متنوعة مقدمة من محامين، شملت جوانب مهنية وإجرائية مختلفة، وخلصت إلى اتخاذ القرارات الملائمة لكل طلب، وذلك تحقيقاً لمبادئ التنظيم المهني وتعزيز العدالة الناجزة في إمارة أبوظبي ضمن منظومة مستقرة تتّسم بالانضباط والمسؤولية.

دائرة القضاء
أبوظبي
القضاء
أكاديمية أبوظبي القضائية
يوسف سعيد العبري
