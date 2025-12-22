الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد من «أبوظبي التنفيذي» يزور المدينة الآمنة بشرطة أبوظبي

الوفد الزائر يستمع إلى شرح حول المدينة الآمنة (من المصدر)
23 ديسمبر 2025 02:08

 أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من مكتب أبوظبي التنفيذي إدارة المدينة الآمنة بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، وذلك للاطلاع على منظومة العمل الأمني المتكاملة والتقنيات الذكية المطبّقة لتعزيز السلامة العامة وجودة الحياة في إمارة أبوظبي، باعتبارها نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية، وداعماً للتوجهات الاستراتيجية للإمارة في مجالي الأمن والاستدامة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات آمنة.
واستقبل العقيد المهندس سعيد عبدالله الرشيدي، مدير إدارة المدينة الآمنة، وفد مكتب أبوظبي التنفيذي برئاسة عفراء خليفة الغفلي مدير إدارة الصحة، وقدّم المقدم مهندس أحمد سرور الشامسي، نائب مدير الإدارة، عرضاً تفصيلياً شاملاً حول آليات العمل المتّبعة في إدارة المدينة الآمنة، والإنجازات الريادية والأنظمة الحديثة المعتمدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبئية لتعزيز المنظومة الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية، واستعرض آليات العمل والتقنيات المتقدمة، بما يشمل نظم الرقابة الإلكترونية والحلول الذكية الداعمة لصناعة القرار الأمني، وأحدث الأنظمة المرتبطة بالأبراج والكاميرات وتقنيات التتبع الجغرافي وتحليل البيانات، بما يُسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الأداء.

متابعة المشاريع
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص مكتب أبوظبي التنفيذي على متابعة المشاريع الاستراتيجية، والاطلاع على المبادرات النوعية التي تعزّز منظومة الأمن الذكي وتدعم مسيرة التطوير المؤسسي في الإمارة.

