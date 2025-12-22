الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استعراض نموذج دبي في الجاهزية والتكامل الحكومي

خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
23 ديسمبر 2025 02:08

دبي (الاتحاد)

عقدت «الشبكة العامة للاتصال الحكومي»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في أبراج الإمارات، وذلك ضمن التنسيق المشترك والمستمر بين الجهات الحكومية في دبي وتعزيز التواصل بين فرق عمل الاتصال الحكومي لتسليط الضوء على المبادرات والبرامج الاستراتيجية لحكومة دبي، وإبراز ما تحققه من منجزات نوعية، يعود أثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع.
تخلّل الاجتماع جلسة حوارية لمعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بعنوان «نموذج دبي في الجاهزية والاستباقية والتكامل الحكومي»، وأكد خلالها أن نموذج دبي في العمل الحكومي المتكامل يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالعمل بنهج الحكومة الواحدة، التي ترسي دعائم التنمية الشاملة، وترسّخ قيم الجاهزية التامة والاستعداد الكامل للمستقبل وفرصه، بينما يظل الإنسان محور العمل الحكومي.
وأكد معاليه أن التواصل الفعّال والمستمر مع المجتمع يزيد من ثقة الناس بالقرارات الحكومية، وقال: «نلمس ذلك في كافة الأوقات، ويزداد ذلك الشعور بالثقة خلال الأزمات، إذ تعزّز ثقة المجتمع قدرة الجهات الحكومية على احتواء المواقف الطارئة والتعامل معها على أكمل وجه. وهو ما جعلنا مجدداً خلال العام 2025 ضمن أفضل ثلاث دول في العالم في مؤشر الثقة بالحكومات».

تعزيز الحضور

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد يحضر أفراح المدني والهاشمي
«إسلامية دبي» تطلق «أسبوع الإمام البغوي»

أكد صباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، على دور مسؤولي إدارات الاتصال في دعم الصوت الموحّد للحكومة بشكل فعّال على مختلف المنصات وعبر وسائل الاتصال، لنقل قصص نجاح دبي وتعزيز حضورها.

دبي
المجلس التنفيذي لإمارة دبي
العمل الحكومي
محمد بن راشد
حمدان بن محمد
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
من الثلاثاء حتى السبت.. احتمال تشكل الضباب وسقوط أمطار
اليوم 23:47
جانب من تقديم الخدمات الصحية للمرضى (من المصدر)
الأخبار العالمية
المركز الطبي الإماراتي يقدم خدماته للنازحين في غزة
23 ديسمبر 2025
أطفال وسط تجمع لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بمخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: الظروف المعيشية في غزة لا تزال قاسية للغاية
23 ديسمبر 2025
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تحذّر من تهديد إسرائيلي لأنشطتها الإنسانية بغزة
23 ديسمبر 2025
قوات من الجيش الصومالي في أحد شوارع مقديشو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السلطات الصومالية تعزز الأمن في مقديشو
23 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©