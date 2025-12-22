استعراض نموذج دبي في الجاهزية والتكامل الحكومي

دبي (الاتحاد)



عقدت «الشبكة العامة للاتصال الحكومي»، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في أبراج الإمارات، وذلك ضمن التنسيق المشترك والمستمر بين الجهات الحكومية في دبي وتعزيز التواصل بين فرق عمل الاتصال الحكومي لتسليط الضوء على المبادرات والبرامج الاستراتيجية لحكومة دبي، وإبراز ما تحققه من منجزات نوعية، يعود أثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع.

تخلّل الاجتماع جلسة حوارية لمعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بعنوان «نموذج دبي في الجاهزية والاستباقية والتكامل الحكومي»، وأكد خلالها أن نموذج دبي في العمل الحكومي المتكامل يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالعمل بنهج الحكومة الواحدة، التي ترسي دعائم التنمية الشاملة، وترسّخ قيم الجاهزية التامة والاستعداد الكامل للمستقبل وفرصه، بينما يظل الإنسان محور العمل الحكومي.

وأكد معاليه أن التواصل الفعّال والمستمر مع المجتمع يزيد من ثقة الناس بالقرارات الحكومية، وقال: «نلمس ذلك في كافة الأوقات، ويزداد ذلك الشعور بالثقة خلال الأزمات، إذ تعزّز ثقة المجتمع قدرة الجهات الحكومية على احتواء المواقف الطارئة والتعامل معها على أكمل وجه. وهو ما جعلنا مجدداً خلال العام 2025 ضمن أفضل ثلاث دول في العالم في مؤشر الثقة بالحكومات».



تعزيز الحضور

أكد صباح سالم الشامسي، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، على دور مسؤولي إدارات الاتصال في دعم الصوت الموحّد للحكومة بشكل فعّال على مختلف المنصات وعبر وسائل الاتصال، لنقل قصص نجاح دبي وتعزيز حضورها.