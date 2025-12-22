مخيم الطالبات ينطلق ضمن برنامج مستكشف الفضاء الشتوي 2025

هالة الخياط (أبوظبي)



بدأ مخيم الطالبات أمس ضمن برنامج مخيم مستكشف الفضاء الشتوي 2025، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي العلمي لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة أمام الجيل الناشئ لخوض تجربة تعليمية تفاعلية تحاكي مفاهيم علوم الفضاء والتقنيات المرتبطة بها، ويستهدف مخيم الطالبات الفئة العمرية من 9 إلى 11 عاماً، ويقام خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر، في مقر المركز.

ويقدم المخيم برنامجاً مكثفاً يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بهدف تعريف المشاركات بأساسيات استكشاف الفضاء، وأدوار الأقمار الاصطناعية، ومفاهيم المهمات الفضائية، ضمن بيئة تعليمية مصمّمة لتحفيز الفضول العلمي وتنمية التفكير الابتكاري، ويتضمن المخيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل العملية، التي تتيح للطالبات التعرف إلى مراحل التخطيط للمهمات الفضائية، ولقاء رواد الفضاء الإماراتيين، بالإضافة إلى التعرف على آليات عمل المركبات والأقمار الاصطناعية، إضافة إلى تجارب علمية مبسطة تحاكي بيئة الفضاء، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم العلمية.

ويحرص البرنامج على تقديم محتوى علمي مبني على أسس تعليمية حديثة، يشرف عليها مختصون وخبراء.



المعرفة والابتكار

يأتي تنظيم مخيم الطالبات ضمن مخيم مستكشف الفضاء الشتوي 2025 في سياق رؤية مركز محمد بن راشد للفضاء الهادفة إلى الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتشجيع الطالبات على الاهتمام بالتخصصات العلمية والتقنية، وفتح آفاق جديدة أمامهن للتعرّف على فرص المستقبل في قطاع الفضاء، ويشكّل المخيم منصة تعليمية مهمة لدعم توجهات دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.