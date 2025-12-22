الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مخيم الطالبات ينطلق ضمن برنامج مستكشف الفضاء الشتوي 2025

طلاب يشاركون في المخيم (من المصدر)
23 ديسمبر 2025 02:08

هالة الخياط (أبوظبي)


بدأ مخيم الطالبات أمس ضمن برنامج مخيم مستكشف الفضاء الشتوي 2025، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي العلمي لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة أمام الجيل الناشئ لخوض تجربة تعليمية تفاعلية تحاكي مفاهيم علوم الفضاء والتقنيات المرتبطة بها، ويستهدف مخيم الطالبات الفئة العمرية من 9 إلى 11 عاماً، ويقام خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر، في مقر المركز.
ويقدم المخيم برنامجاً مكثفاً يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بهدف تعريف المشاركات بأساسيات استكشاف الفضاء، وأدوار الأقمار الاصطناعية، ومفاهيم المهمات الفضائية، ضمن بيئة تعليمية مصمّمة لتحفيز الفضول العلمي وتنمية التفكير الابتكاري، ويتضمن المخيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل العملية، التي تتيح للطالبات التعرف إلى مراحل التخطيط للمهمات الفضائية، ولقاء رواد الفضاء الإماراتيين، بالإضافة إلى التعرف على آليات عمل المركبات والأقمار الاصطناعية، إضافة إلى تجارب علمية مبسطة تحاكي بيئة الفضاء، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم العلمية.
ويحرص البرنامج على تقديم محتوى علمي مبني على أسس تعليمية حديثة، يشرف عليها مختصون وخبراء.

المعرفة والابتكار

أخبار ذات صلة
جامعة روسية تطلق قمراً صناعياً نانوياً إلى الفضاء أواخر ديسمبر
حمدان بن محمد يلتقي إيلون ماسك

يأتي تنظيم مخيم الطالبات ضمن مخيم مستكشف الفضاء الشتوي 2025 في سياق رؤية مركز محمد بن راشد للفضاء الهادفة إلى الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتشجيع الطالبات على الاهتمام بالتخصصات العلمية والتقنية، وفتح آفاق جديدة أمامهن للتعرّف على فرص المستقبل في قطاع الفضاء، ويشكّل المخيم منصة تعليمية مهمة لدعم توجهات دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

مستكشف الفضاء
مخيم مستكشف الفضاء
مركز محمد بن راشد للفضاء
الفضاء
الأقمار الاصطناعية
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
من الثلاثاء حتى السبت.. احتمال تشكل الضباب وسقوط أمطار
اليوم 23:47
جانب من تقديم الخدمات الصحية للمرضى (من المصدر)
الأخبار العالمية
المركز الطبي الإماراتي يقدم خدماته للنازحين في غزة
23 ديسمبر 2025
أطفال وسط تجمع لتلقي حصص غذائية في مطبخ خيري بمخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: الظروف المعيشية في غزة لا تزال قاسية للغاية
23 ديسمبر 2025
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تحذّر من تهديد إسرائيلي لأنشطتها الإنسانية بغزة
23 ديسمبر 2025
قوات من الجيش الصومالي في أحد شوارع مقديشو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السلطات الصومالية تعزز الأمن في مقديشو
23 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©