وزارة الأسرة تختتم سلسلة الأعراس الجماعيّة في مدينة العين

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت وزارة الأسرة سلسلةً من الأعراس الجماعية، بالتعاون الاستراتيجي مع مبادرة «مديم» في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، خلال ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 من أبناء الوطن. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأسرة بتحقيق مستهدفات «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، والتي تمثل التزاماً وطنياً لبناء أسر مزدهرة ومستدامة، وبما ينسجم مع رؤية الوزارة الهادفة إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتوفير بيئة داعمة لتكوين الأسرة وتعزيز استقرارها.

وشهدت الأعراس حضور المسؤولين ومن بينهم، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إلى جانب مجموعة من الوجهاء والمسؤولين.

وبهذه المناسبة، قالت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة: «إن الأعراس الجماعية رسالة محبة ووفاء لهذا الوطن وأبنائه، وتجسيد عميق لقيمنا التي تُعلي شأن الأسرة وتحتفي بالشباب. نحن نؤمن بأن الزواج هو بداية رحلة بناء المستقبل، وأن دعم أبنائنا في هذه المرحلة المفصلية هو استثمار مباشر في استقرار الوطن وازدهاره».

وأضافت معاليها: «نحتفي بالأسرة، ونكرّس قيم التكاتف والترابط لنصنع مستقبلاً يقوم على المحبة والوحدة والتلاحم، الأعراس الجماعية هي وعدٌ مستمر بأن الأسرة ستظل في قلب التنمية، ترجمة لرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دعم وتمكين الأسرة الإماراتية كركيزة أساسية للتنمية، وضمان تماسك النسيج المجتمعي، وترسيخ القيم التي تشكّل أساس بناء مجتمع متوازن ومزدهر للأجيال القادمة».

شهد العرس الجماعي الأول حضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وتوجّه معاليه بالتهنئة للعرسان وأسرهم، متمنياً لهم حياة زوجية مستقرة يسودها التفاهم والبركة.

ومن جانبه، قال معالي الخييلي: «إن التعاون المشترك بين وزارة الأسرة ومبادرة مديم في دائرة تنمية المجتمع، بتنظيم سلسلة من الأعراس الجماعية، يعد نموذجاً وطنياً متقدّماً في دعم الشباب وتيسير رحلة تكوين الأسرة الإماراتية».

وأوضح معاليه: «أن عمل المؤسسات بشكل تكاملي وموحّد على دعم الشباب وتمكين الأسرة لتوفير حلول عملية ومستدامة يسهِم في بناء أسر قادرة على مواصلة مسيرة التنمية».

وأضاف معاليه: «أن نموذج «مديم» بإقامة زفاف يجمع الأصالة والبساطة، أصبح نموذجاً متبعاً للعديد من الأعراس في الإمارة».



تقاليد المجتمع

ثمّنت معالي وزيرة الأسرة حضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، لحفل النساء من العرس الثاني، لما يحمله ذلك من دعم معنوي كبير والاهتمام بقيم الأسرة وتقاليد المجتمع.

احتفت سلسلة الأعراس الجماعية خلال هذا الشهر بأبناء منطقتي الوقن والقوع في مدينة العين، في احتفالات زفاف منفصلة للرجال والسيدات. أقيم العرس الأول في منطقة الوقن يوم 5 ديسمبر، وبلغ عدد الأزواج 15 شاباً و15 فتاة. وأقيم العرس الثاني في منطقة القوع على مدى يومين في منطقة القوع للاحتفاء بزواج 25 شاباً و25 فتاة، وكان الحفل الجماعي للرجال يوم الجمعة 12 ديسمبر متبوعاً بالحفل الجماعي للنساء في اليوم الذي يليه. وأقيم العرس الختامي في منطقة الوقن بتاريخ 19 ديسمبر، للاحتفاء بزواج 11 شاباً و11 فتاة في احتفالات منفصلة للرجال والسيدات.

وشهد الحفل التقاط الصور الجماعية مع الوجهاء والمسؤولين، في أجواء احتفالية تعكس روح المشاركة والفرح وتبرز ملامح الهوية الوطنية من خلال مراسم معدّة بعناية تجسّد التراث والتقاليد الأصيلة التي تتميز بها الأعراس الإماراتية.

وستواصل وزارة الأسرة تنظيم الأعراس الجماعية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، باعتبارها بادرة وطنية تدعو لبناء أسر مستقرة ومتماسك.