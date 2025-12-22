«ملتقى أبوظبي الأسري الخامس» يرسِّخ قيم التلاحم المجتمعي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



وسط إقبال جماهيري كبير، تتواصل فعاليات «ملتقى أبوظبي الأسري الخامس» الذي يُعد من المشاريع التي تقع تحت مظلة «برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي»، وأحد المشاريع الرئيسة لمؤسسة التنمية الأسرية، ويُركز على الأسرة باعتبارها النواة الرئيسة للمجتمع، بباقة واسعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والترفيهية.

ويهدف الملتقى الذي ينظَّم في ساحة الباهية حتى 23 ديسمبر الجاري، إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي والابتكار واستثمار الطاقات وتعزيز التلاحم المجتمعي والعمل على التعريف بالخدمات الحكومية الجديدة والمطورة الموجهة لأفراد الأسرة، وتسهيل عملية الوصول لها وبناء علاقة أساسها الثقة. ونجح الملتقى في استقطاب آلاف الزوار من أبوظبي وإمارات الدولة، حيث شهد إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، وشمل فعاليات تخاطب جميع الكبار والصغار، وتضمّن العديد من المحطات التي انخرط فيها الجمهور، حيث الألعاب والأنشطة التفاعلية والبرامج التثقيفية والترفيهية وورش العمل والمبادرات والمعارض التراثية، وعروض الحرف والصناعات اليدوية والحفلات الموسيقية والألعاب الشعبية، وعروض رواد الأعمال، وسواها الكثير.



الأسرة أوّلاً

يرسِّخ الملتقى، المنظم تحت شعار «الأسرة مقر ومستقر»، قيَم التلاحم الأسري والمجتمعي، ويعزّز جودة حياة أفراد الأسرة، من خلال برامج نوعية، وورش تفاعلية، وأنشطة متنوّعة تجمع بين التثقيف والترفيه، وتواكب تطلعات الأجيال نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، ويشكِّل الملتقى منصة جامعة للأسرة بكل أفرادها، ويوفِّر فضاءً مفتوحاً للحوار والتفاعل والابتكار، من خلال برامج نوعية تعزِّز التلاحم الأُسري، وتواكب احتياجات الأجيال، وتدعم استدامة التنمية المجتمعية.



مجتمع متماسك

يتضمن الحدث الأسري المُلهم في العاصمة أبوظبي، عدة محطات رئيسة متنوّعة وفعاليات مصاحبة، كما يشمل الجلسات الحوارية التثقيفية، والورش التفاعلية، والأنشطة الترفيهية والتعليمية، إلى جانب الأجنحة التراثية والثقافية والمجتمعية التي تعكس أصالة الهوية الوطنية وتعزِّز الروابط بين الأجيال، فضلاً عن عروض المسرح الأسري، والمسابقات التفاعلية، والأركان الإبداعية المخصَّصة للأطفال واليافعين، مما يجعله وجهة شاملة تمنح الأُسر تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتدعم مسيرة التلاحم الأسري والمجتمعي.

وقالت سناء يوسف الضاعن، رئيس محطة «جودة حياة الأسرة» في «ملتقى أبوظبي الأسري الخامس»: الحدث المُلهِم يضم 3 محطات رئيسة هي: «محطة الموروث الإماراتي»، «محطة جودة حياة الأسرة»، و«محطة ريادة الأعمال»، بالإضافة إلى «منطقة بركتنا»، ضمن باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتثقيفية والتوعوية والبرامج والمبادرات، والمسرح الرئيس الذي تقام فيه الحفلات الموسيقية والجلسات الحوارية والمسرحيات.



جودة حياة الأسرة

أكدت منى سالم بن عثمان، من فريق «محطة جودة حياة الأسرة»، أن هذه المنصة الواسعة تشتمل على أنشطة تناسب مختلف الفئات العمرية، من الرياضة والأنشطة البدنية ومسرح تفاعلي ومحطة للأطفال. وينظَم يومياً 14 ورشة تفاعلية، ومنصة للطبخ الصحي ورواد الأعمال الصغار وورش للزراعة، وسواها من الأنشطة التي تعزّز الوعي الصحي وتسهم في الرفاه النفسي.

من جهتها، قالت فاطمة عبيد المنصوري، رئيس «محطة موروثنا»: المحطة تُركز على الموروث الإماراتي في الملتقى وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية، منها «العرس الإماراتي» و«الزهبة» والأهازيج والشعر والألعاب الشعبية، حيث تشارك مجموعة من الحرفيات، مما يعكس فخرنا بموروثنا للحفاظ عليه للأجيال. وأشارت فاطمة المرزوقي، مسؤولة «منطقة بركتنا»، إلى أن المنطقة تستقبل كبار السن المقبلين على سن التقاعد، وتحتفي بهم ضمن مجلس يضم لقاءات حوارية، ويناقش القضايا المهمة ويسرد القصص الملهمة، ويشمل عيادة صحية، إلى جانب «مطبخ بركتنا» لتقديم وجبات صحية لفئة كبار السن، و«قاعة كبارنا وهمة» تشغَّل من طرف أصحاب الهمم، بالإضافة إلى منصة «مفنود»، التي تجمع الحرفيين فوق الـ 60 سنة لعرض منتجاتهم، ومسرح بركتنا حيث تُعرض مجموعة من الورش والفعاليات الصحية الرياضية والاجتماعية والنفسية.



الشفافية والمصداقية

يهدف ملتقى أبوظبي الأسري إلى ترسيخ قيم الذكاء المجتمعي والابتكار واستثمار الطاقات، وتعزيز التلاحم المجتمعي، والتوعية حول الخدمات الحكومية، ولاسيما الرقمية الموجهة للأسر، وتسهيل الوصول إليها، والمساهمة في بناء علاقة ثقة تكاملية بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخدمية المختلفة، أساسها الشفافية والمصداقية وتحمّل المسؤولية والالتزام بالقوانين.