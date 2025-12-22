الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إسلامية دبي» تطلق «أسبوع الإمام البغوي»

«إسلامية دبي» تطلق «أسبوع الإمام البغوي»
23 ديسمبر 2025 02:08

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فعاليات أسبوع الإمام البغوي، رحمه الله، في إطار حرصها على إبراز أعلام الأمة الإسلامية، والتعريف بإسهاماتهم العلمية، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم وعلومه، بما ينسجم مع خطط الدائرة الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الهوية الإسلامية الوسطية، ونشر المعرفة الشرعية الرصينة في المجتمع.
ويهدف الأسبوع إلى تسليط الضوء على المكانة العلمية للإمام البغوي، رحمه الله، والتعريف بمنهجه في التفسير، وإبراز أثره في خدمة كتاب الله تعالى، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية التراث الإسلامي الأصيل، وربطه بواقع الناس بأسلوب معاصر وميسر، بما يسهم في رفع المستوى المعرفي والديني لدى مختلف فئات المجتمع.
وتتضمن الفعاليات سلسلة من المحاضرات والدروس ومواد التوعية، حيث تستهل اليوم الثلاثاء بمحاضرة بعد صلاة العشاء يلقيها الشيخ خالد إسماعيل في مسجد عباد الرحمن بالبرشاء بعنوان «تفسير البغوي رحمه الله»، تليها يوم غدٍ الأربعاء مادة مرئية بأسلوب فيديو جرافيك تنشر عبر منارات دبي التابع للدائرة، في مقطع قصير يعرف بالإمام البغوي ومنهجه العلمي. 

فعاليات
يشهد يوم الخميس 25 ديسمبر محاضرة بعد صلاة العشاء، يقدمها الدكتور عبدالله الكمالي في مسجد سالم بن بخيت بالمزهر بعنوان «صفحات من سيرة البغوي رحمه الله»، فيما تتناول خطبة الجمعة بتاريخ 26 ديسمبر في جميع مساجد دبي ترجمة الإمام البغوي، رحمه الله، وسيرته العلمية. وتستكمل الفعاليات يوم السبت 27 ديسمبر بمحاضرة بعد صلاة المغرب، يلقيها الشيخ خالد آل غريب في مسجد الشهيد عيسى في حتا.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
