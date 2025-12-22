الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منظومة الخدمات الذكية بشرطة رأس الخيمة تعزز جهود تصفير البيروقراطية

منظومة الخدمات الذكية بشرطة رأس الخيمة تعزز جهود تصفير البيروقراطية
23 ديسمبر 2025 02:08

رأس الخيمة (وام)

تساهم المنظومة المتكاملة للشراكات والخدمات الذكية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وتركز على الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف التقنيات الذكية في تحسين رحلة المتعامل، وتعزيز جودة الخدمات وكفاءتها.
وقال العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة: حققت المنظومة منذ إطلاقها نتائج ملموسة تجسدت في تقليص زمن رحلة تسجيل المركبات بنسبة بلغت 70%، وأتمتة اختبارات القيادة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز دقة النتائج ورفع مستوى الشفافية التشغيلية، فضلاً عن تطبيق منصات ذكية لرصد عيوب الطرق، وتحسين السلامة المرورية.
وذكر مدير عام العمليات المركزية برأس الخيمة، أن هذه التحسينات جاءت في إطار تصفير البيروقراطية في الأداء الحكومي بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات المعنية؛ بهدف تحسين تجربة المتعامل بصورة مستدامة، وبما ينسجم مع سعي شرطة رأس الخيمة للريادة في الخدمات الحكومية الرقمية.

