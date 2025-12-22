الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

زايد بن حمد يفتتح ورشة إعداد مادة الأمن والسلامة

زايد بن حمد يفتتح ورشة إعداد مادة الأمن والسلامة
23 ديسمبر 2025 02:09

أبوظبي (وام) 

انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي، أعمال ورشة إعداد مادة الأمن والسلامة، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وتستمر على مدار ثلاثة أيام لغاية 24 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من الشركاء والمختصين من وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية المختصة وخبراء ومختصين من داخل الدولة وخارجها.  
وافتتح معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أعمال الورشة من خلال جلسة نقاشية شارك فيها مع خبراء ومسؤولين، حيث أكد حرص الدولة، برؤية ودعم القيادة الرشيدة، على تعزيز منظومة الأمن والسلامة والوقاية، وفق استراتيجيات وسياسات وطنية تقوم على التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الوقاية، وتعزيز السلوك الآمن والمسؤول، ونشر ثقافة الوقاية بين جميع فئات المجتمع. 
وأكد معاليه أن منظومة الأمن والسلامة تنطلق من الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى للتنشئة، وتتكامل مع دور المدرسة من خلال دليل الطالب، بما يضمن توحيد الرسائل التربوية، وتحقيق أثر وقائي مستدام عبر المراحل التعليمية المختلفة. 
وأشار معاليه إلى أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات قام بإعداد هذا الدليل بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، ليشكل إطاراً تربوياً متكاملاً يعالج سلامة الطالب النفسية والجسدية، وأمنه الرقمي، والقيم السلوكية، والوقاية من المخاطر السلوكية والمجتمعية. 
وقال معاليه: نؤمن بأن الوعي هو خط الدفاع الأول، وبأن الاستثمار في الأسرة والمدرسة هو الاستثمار الحقيقي في أمن الوطن ومستقبل أبنائه والمقيمين على ارضه، داعياً الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير دولتنا، وأن يحفظ قيادتنا وشعبنا. 
من جانبها، ألقت الدكتورة لمياء الزعابي، من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، كلمة خلال الجلسة النقاشية في اليوم الأول، أوضحت فيها أن هذه الورشة تمثل المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المبادرات التي أعلن عنها معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الورشة تشكل منصة متخصصة لتبادل الخبرات، وعصف ذهني علمي ومنهجي، يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب المحلية والدولية في مجالات الأمن والسلامة والوقاية. 

جلسات
تناولت جلسات اليوم الأول عرضاً شاملاً حول دليل الأمن والسلامة، شمل الأهداف والرؤية ومحاور العمل، وآليات دمج المادة في المناهج التعليمية، إلى جانب استعراض التصور المبدئي لمحاور مادة «الأمن والسلامة»، وربطها بالمراحل التعليمية المختلفة، بما يضمن التدرج المعرفي والتربوي وفق احتياجات كل مرحلة. 
 ومن المقرر أن تستكمل الورشة أعمالها خلال اليومين المقبلين، عبر جلسات تخصصية وورش عمل تفاعلية؛ تهدف إلى بلورة توصيات ورؤى متقدمة تسهم في تطوير مادة الأمن والسلامة، وتعزيز دورها في حماية المجتمع.

