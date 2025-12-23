عمار بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة نجمة سالم عبدالله

قدّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة نجمة سالم عبدالله، رحمها الله، والدة كل من سعادة حمد عبيد حمد تريم الشامسي، وسالم عبيد حمد تريم الشامسي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مشيرف بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.





كما قدّم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان.