الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

شرطة رأس الخيمة: انخفاض ملحوظ في الجرائم المقلقة خلال النصف الأول

23 ديسمبر 2025 16:03

سجلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحسنا ملموسا في مستوى الأمن العام خلال النصف الأول من عام 2025 حيث لوحظ انخفاض معدل الجرائم المقلقة بنسبة 6.9% مقارنة بالعام المنصرم.

وقال العميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة إن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجهود الأمنية الاستباقية وتوظيف آلية تحليل البيانات الذكية في التخطيط الأمني وتنفيذ العمليات مما أسهم في تقليل المخاطر وتعزير شعور المجتمع بالأمان والاستقرار وجودة الحياة، مؤكدا أن هذه النتائج أبرزت كفاءة الأنظمة التشغيلية ومدى دقة ترتيب الأولويات الأمنية، الأمر الذي أسهم في جعل إمارة رأس الخيمة نموذجاً يحتذى به في الأمن والسلامة على مستوى الدولة.
وأوضح أن اعتماد وزارة الداخلية، ممثلة في شرطة رأس الخيمة، على أسلوب التخطيط الاستراتيجي الأمني، كونه مرتكزا أساسيا في الأمن الداخلي وتحديد أهداف العمل الشرطي في مختلف المجالات والمتابعة المستمرة لخطط العمل والأداء، أسهم في تحقيق أفضل نتائج مؤشرات الأداء في مجال الجرائم المقلقة بكل شفافية من خلال التقارير الدورية الراصدة للأداء في مجالات العمل الشرطي والأمني بدقة وتوثيقها بوصفها مرجعاً يمكن الاستناد عليه والرجوع إليه في تقويم الأمن والمجتمع.

 

وأكد مواصلة العمل بعزيمة وإصرار للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة في مختلف الميادين والمجالات.

المصدر: وام
الجرائم
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
