علوم الدار

"الوطني للأرصاد": أجواء معتدلة مع أمطار متفرقة من الخميس إلى الاثنين

"الوطني للأرصاد": أجواء لطيفة ومعتدلة مع فرصة لهطول الأمطار من 25 إلى 29 ديسمبر
23 ديسمبر 2025 16:33

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الجاري أجواءً لطيفة ومعتدلة بوجه عام، تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، وذلك نتيجة مرور امتداد منخفض جوي ضعيف.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن الحالة الجوية يصاحبها تدفّق للسحب المتوسطة والمنخفضة، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة، تتركز على الجزر والمناطق الشمالية، وقد تكون غزيرة أحياناً على أقصى شمال الدولة.

وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب يوم الأحد مع دخول الرياح الشمالية الغربية.

وأكد المركز أنه يتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، وسيوافي الجمهور بالمستجدات أولاً بأول.

المصدر: وام
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
