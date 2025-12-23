الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة الشارقة تطرح فئة جديدة من لوحات المركبات الكلاسيكية والدراجات

شرطة الشارقة تطرح فئة جديدة من لوحات المركبات الكلاسيكية والدراجات
23 ديسمبر 2025 16:57

طرحت القيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم، فئة جديدة من لوحات المركبات الكلاسيكية والدراجات النارية تشمل الفئة الأولى وذلك في إطار تعزيز الهوية البصرية لإمارة الشارقة وتماشياً مع التحديث المستمر في تصميم لوحات أرقام المركبات؛ وبما يجسد البعد الحضاري للإمارة.

وأوضحت "القيادة" أن اللوحات الجديدة تأتي بالشكل المعتمد للوحات المركبات وفق هوية إمارة الشارقة، وتشمل الفئة الأولى والخصوصية للمركبات الكلاسيك والفئة الأولى للدراجات النارية بما يواكب المعايير الحديثة مع الحفاظ على الطابع التراثي لهذه الفئة من المركبات.

 

أخبار ذات صلة
شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال العام 2026
شرطة أبوظبي تنفّذ خطة متكاملة لتأمين سباق «بايك أبوظبي جران فوندو»

وقالت شرطة الشارقة إن طرح الفئة الجديدة يأتي في إطار تقديم خدمات نوعية ومتميزة لأصحاب مركبات الكلاسيك والدراجات النارية؛ إذ ستخصص هذه الأرقام للبيع بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات لتعزيز تجربة المتعاملين من خلال خيارات متعددة تتسم بالجودة والتنوع وتنسجم مع التوجهات المؤسسية في تطوير منظومة الخدمات المرورية.

 

وأكدت حرصها الدائم على مواصلة تطوير خدماتها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات بما يسهم في تحقيق رضا المتعاملين ويعزز المظهر الحضاري لإمارة الشارقة.

المصدر: وام
شرطة الشارقة
لوحات
الدراجات
آخر الأخبار
صناديق التمويل الوطنية شرايين لتمكين ريادة الأعمال في القطاع السياحي
اقتصاد
صناديق التمويل الوطنية شرايين لتمكين ريادة الأعمال في القطاع السياحي
اليوم 20:17
«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» ينظم ورش عمل متقدمة لمؤسسي الشركات
اقتصاد
«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» ينظم ورش عمل متقدمة لمؤسسي الشركات
اليوم 20:15
نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»
اقتصاد
نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»
اليوم 20:14
«إمباور»: أنظمة تبريد المناطق المستدامة ترافق التوسع الرأسي الجديد في دبي
اقتصاد
«إمباور»: أنظمة تبريد المناطق المستدامة ترافق التوسع الرأسي الجديد في دبي
اليوم 20:12
لجنة الأمن والسلامة» تطلق الحملة الوطنية الشتوية للسلامة في محطات الوقود
اقتصاد
لجنة الأمن والسلامة» تطلق الحملة الوطنية الشتوية للسلامة في محطات الوقود
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©