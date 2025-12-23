شرطة الشارقة تطرح فئة جديدة من لوحات المركبات الكلاسيكية والدراجات

طرحت القيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم، فئة جديدة من لوحات المركبات الكلاسيكية والدراجات النارية تشمل الفئة الأولى وذلك في إطار تعزيز الهوية البصرية لإمارة الشارقة وتماشياً مع التحديث المستمر في تصميم لوحات أرقام المركبات؛ وبما يجسد البعد الحضاري للإمارة.

وأوضحت "القيادة" أن اللوحات الجديدة تأتي بالشكل المعتمد للوحات المركبات وفق هوية إمارة الشارقة، وتشمل الفئة الأولى والخصوصية للمركبات الكلاسيك والفئة الأولى للدراجات النارية بما يواكب المعايير الحديثة مع الحفاظ على الطابع التراثي لهذه الفئة من المركبات.

وقالت شرطة الشارقة إن طرح الفئة الجديدة يأتي في إطار تقديم خدمات نوعية ومتميزة لأصحاب مركبات الكلاسيك والدراجات النارية؛ إذ ستخصص هذه الأرقام للبيع بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات لتعزيز تجربة المتعاملين من خلال خيارات متعددة تتسم بالجودة والتنوع وتنسجم مع التوجهات المؤسسية في تطوير منظومة الخدمات المرورية.

وأكدت حرصها الدائم على مواصلة تطوير خدماتها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات بما يسهم في تحقيق رضا المتعاملين ويعزز المظهر الحضاري لإمارة الشارقة.