الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس غداً: صحو إلى غائم جزئياً

"الأرصاد"
23 ديسمبر 2025 17:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الجزر والبحر غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد": أجواء معتدلة مع أمطار متفرقة من الخميس إلى الاثنين
مقترحات بتطوير حلول مبتكرة لضمان الأمن المائي

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 05:03 والجزر الأول عند الساعة 08:33 والجزر الثاني عند الساعة 22:05. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعه 00:55 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزرالثاني عند الساعة 07:18.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
صناديق التمويل الوطنية شرايين لتمكين ريادة الأعمال في القطاع السياحي
اقتصاد
صناديق التمويل الوطنية شرايين لتمكين ريادة الأعمال في القطاع السياحي
اليوم 20:17
«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» ينظم ورش عمل متقدمة لمؤسسي الشركات
اقتصاد
«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026» ينظم ورش عمل متقدمة لمؤسسي الشركات
اليوم 20:15
نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»
اقتصاد
نومورا لإدارة الثروات العالمية تفتتح مقراً جديداً في «دبي المالي العالمي»
اليوم 20:14
«إمباور»: أنظمة تبريد المناطق المستدامة ترافق التوسع الرأسي الجديد في دبي
اقتصاد
«إمباور»: أنظمة تبريد المناطق المستدامة ترافق التوسع الرأسي الجديد في دبي
اليوم 20:12
لجنة الأمن والسلامة» تطلق الحملة الوطنية الشتوية للسلامة في محطات الوقود
اقتصاد
لجنة الأمن والسلامة» تطلق الحملة الوطنية الشتوية للسلامة في محطات الوقود
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©