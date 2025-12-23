الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أجيال الشتوي» ينظم مسيراً ميدانياً في مصفوت بعجمان

مشاركون خلال المسير الميداني الذي نظمه معسكر أجيال الشتوي في عجمان (وام)
24 ديسمبر 2025 01:02

عجمان (وام)

نظم معسكر أجيال الشتوي في عجمان، رحلة مسير ميداني إلى منطقة مصفوت، المصنفة كـ «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025».
وانطلقت الرحلة من مركز شباب عجمان بمنطقة الصفيا وفق برنامج زمني منظم.
وضمن ختام المسير، قدمت ورشة ميدانية بعنوان «همّة نحو القمة»، قدمتها هند البدواوي، التي أشارت إلى أن البيئة الطبيعية تشكل عنصراً محفزاً لترسيخ هذه القيم، وتعزيز المرونة الذهنية، وغرس مفاهيم الاعتماد على الذات، واتخاذ القرار بثبات في مواجهة التحديات.

بناء وعي الطلبة

كما تضمن البرنامج لقاء في الهواء الطلق عند متحف مصفوت مع محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، الذي تحدّث مع الطلبة حول أهمية استثمار التجارب التعليمية والميدانية في بناء المستقبل، مؤكداً أن الأنشطة الميدانية تمثل ركيزة أساسية في بناء وعي الطلبة، لأنها تضعهم في مواجهة مباشرة مع التجربة، وتمنحهم فرصة اكتشاف ذواتهم خارج الإطار التقليدي للتعلم.
ودعا الكعبي الطلبة إلى استثمار هذه التجارب في تطوير مهاراتهم، والإيمان بقدراتهم، والعمل المستمر لتحقيق أهدافهم، مؤكداً أن كل تجربة ميدانية تحمل درساً يمكن أن يشكل نقطة تحول حقيقية في مسيرتهم المستقبلية.

السياحة
الشتاء
عجمان
مصفوت
