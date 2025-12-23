«حتا تجمعنا» يسلط الضوء على قصص نجاح تعزز التنمية

دبي (وام)



يواصل مهرجان «حتا تجمعنا» فعالياته ضمن مبادرة «#شتا_حتّا»، مسلطاً الضوء على قصص النجاح لرواد الأعمال المنزلية الذين يشكلون أحد محاور الحدث، الذي تنظِّمه هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبإشراف «اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا».

ويشارك في المهرجان هذا العام 35 من رواد الأعمال المنزلية، يمثلون طاقات اقتصادية واجتماعية صاعدة في المنطقة، ويقدمون أعمالاً مستوحاة من مهاراتهم المحلية وتجاربهم اليومية.



منصة حقيقية

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع دبي: «يعكس مهرجان (حتا تجمعنا) التزام هيئة تنمية المجتمع برؤية متكاملة لتمكين جميع فئات المجتمع، من رواد الأعمال المنزلية إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وجعلهم جميعاً جزءاً أساسياً من الاقتصاد والحياة المجتمعية المحلية، حيث يوفر المهرجان منصة حقيقية لهؤلاء المبدعين والحرفيين ليعرضوا مهاراتهم وإبداعاتهم، ويتفاعلوا مباشرة مع الجمهور، مما يساهم في تطوير مشاريعهم وتحقيق طموحاتهم، وفي الوقت ذاته يحافظ على تراثنا الثقافي الأصيل».