أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حتا تجمعنا» يسلط الضوء على قصص نجاح تعزز التنمية

يشارك في المهرجان 35 من رواد الأعمال المنزلية (وام)
24 ديسمبر 2025 01:02

دبي (وام)

يواصل مهرجان «حتا تجمعنا» فعالياته ضمن مبادرة «#شتا_حتّا»، مسلطاً الضوء على قصص النجاح لرواد الأعمال المنزلية الذين يشكلون أحد محاور الحدث، الذي تنظِّمه هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبإشراف «اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا».
ويشارك في المهرجان هذا العام 35 من رواد الأعمال المنزلية، يمثلون طاقات اقتصادية واجتماعية صاعدة في المنطقة، ويقدمون أعمالاً مستوحاة من مهاراتهم المحلية وتجاربهم اليومية.

منصة حقيقية

